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14:25, 23 апреля 2024Культура

Отсутствие секса у Бузовой проверили на детекторе лжи

Проверка на детекторе лжи подтвердила, что у Бузовой не было секса с 2021 года

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова прошла проверку на детекторе лжи и ответила на вопрос о сексе. Это произошло в ходе шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ, выпуск доступен на Rutube.

Бузова подтвердила свои слова, что последний раз интим в ее жизни был в 2021 году. «Я говорила о том, что у меня не было секса. Да, это так», — сказала артистка. Полиграфолог подтвердил правдивость заявления исполнительницы.

В мае 2023 года Ольга Бузова призналась, что не занималась сексом два года. Она также отмечала, что это не основная составляющая ее жизни. «Для меня секс не главное. Главное — любовь», — говорила телеведущая.

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      Варвара Кошечкина
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