Бузова рассказала о двух годах без секса

Певица Ольга Бузова призналась, что два года не занималась сексом

Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не занималась сексом два года. Об этом она рассказала в эфире «Шоу Воли». Отрывок со словами певицы опубликован в YouTube Shorts на официальной странице шоу в соцсети.

По словам артистки, последний раз интим в ее жизни был в 2021 году, она также отметила, что это не основная составляющая ее жизни. «Для меня секс не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — рассказала телеведущая.

Певица также поделилась, что старается не зацикливаться на неудачах в личной жизни. «Любви — нет. Причина? Боятся, может, власть мою. Одна я уже два года и три месяца», — сказала она.

Ранее Бузова ответила на критику хейтеров по поводу своей фигуры фразой «не пишите мне, что я жирная».