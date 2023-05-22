Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:11, 22 мая 2023Культура

Бузова рассказала о двух годах без секса

Певица Ольга Бузова призналась, что два года не занималась сексом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не занималась сексом два года. Об этом она рассказала в эфире «Шоу Воли». Отрывок со словами певицы опубликован в YouTube Shorts на официальной странице шоу в соцсети.

По словам артистки, последний раз интим в ее жизни был в 2021 году, она также отметила, что это не основная составляющая ее жизни. «Для меня секс не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — рассказала телеведущая.

Певица также поделилась, что старается не зацикливаться на неудачах в личной жизни. «Любви — нет. Причина? Боятся, может, власть мою. Одна я уже два года и три месяца», — сказала она.

Ранее Бузова ответила на критику хейтеров по поводу своей фигуры фразой «не пишите мне, что я жирная».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю
Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом
Continental продал завод в Калужской области
Губернатор заявил о заходе ДРГ на территорию Белгородской области
Парикмахер раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос
Актер Пашутин заявил об отсутствии ума у латвийской певицы Вайкуле
В Кремле заявили о высокой консолидации вокруг Путина
Двоих россиян госпитализировали после обстрела стороны Украины
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко
В Кремле высказались об идее эсеров выдвинуть Путина на пост президента в 2024-м
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.