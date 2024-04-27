В Армении военные присоединились к акции протеста

Около 20 военных присоединились к протесту из-за делимитации границы Армении

Около 20 военных-контрактников из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующих из-за делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает движение «Тавуш за Родину» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме. Министерство обороны республики заявило в Telegram-канале, что принимает меры после появления кадров с военными, устанавливает их личности, и предупредило об ответственности за их участие в протестах.

Утром в пятницу, 26 апреля, жители Еревана присоединились к протестам против делимитации границы в Тавушской области. Грузовик перекрыл движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.

19 апреля стало известно о возвращении Арменией Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна. Сообщения о передаче населенных пунктов вызвали протесты.

