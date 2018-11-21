Ценности
 
Последние новости
Сети АЗС заявили о готовности опустить цены на бензин до 30 рублей
Хазанов объяснил подаренную Путину корону
Гигантских «порномедведей» из торгового центра разлучили после скандала
Рынку недвижимости предрекли новый кризис
Россиянин раскритиковал мэра и стоимость бензина и был наказан трижды
Рэпера Хаски задержали
Раскрыт неожиданный сюжетный поворот невышедшего «Секса в большом городе 3»
Российский суд пошел против международного и вернул россиянину золото Олимпиады
Израиль начал заглядываться на Газу
Новости партнеров

Обнаженные фотографии Ким Кардашьян обеспокоили ее мужа

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Кардашьян

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст призналась телеведущей Эллен ДеДженерес, что ее супруг Канье Уэст иногда тревожится из-за обнаженных фотографий жены в Instagram. Об этом сообщает BuzzFeed.

Кардашьян-Уэст заявила, что ее муж иногда беспокоится из-за подобных снимков, но также может выражать и поддержку. «Он всегда хочет, чтобы я оставалась собой, и мы просто веселимся, но иногда его это беспокоит», — сказала Кардашьян в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес».

Когда ДеДженерес задала ей вопрос о конкретной фотографии, где модель в бикини стоит с ложкой на кухне, Кардашьян ответила, что на самом деле она не одета так во время готовки. «Возможно, такой наряд я носила под домашними штанами, но иногда нам приходится делать странные вещи ради Instagram», — уточнила звезда.

Она добавила, что старается найти компромисс между консервативными снимками и обнаженными фотографиями, которые так смущают ее супруга.

В ноябре участницу американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст уличили в применении фотошопа. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из отретушированной фотографии со страницы телезвезды и оригинала того же снимка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kim Kardashian West Said Kanye's Sometimes Bothered By Her Sexy Instagram Photos
Ким Кардашьян увлеклась фотошопом и опозорила дочь
Ким Кардашьян отфотошопила ягодицы и опозорилась
Ценности
Ценности00:0820 ноября
Дина аль-Джухани Абдулазиз

Королевы Востока

Самые красивые и могущественные мусульманки мира
11:05Сегодня

Роберто Кавалли публично унизил женщину

23:5919 ноября

Shiseido научит женщин краситься

17:50Сегодня

Назван самый популярный цвет волос в Голливуде

Ценности00:0118 ноября

«Много чанов с засоленной человеческой плотью»

Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
09:01Сегодня

Назван модный бренд с самым могущественным логотипом

23:4319 ноября

Chanel изменила свой классический флакон

14:01Сегодня

Стефано Габбана назвал Китай «страной дерьма» и накликал беду на бизнес

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
17:0520 ноября

Жена Мамаева начала торговать толстовками с фамилиями мужа и Кокорина

22:2415 ноября

LuisaViaRoma подготовилась к праздникам

22:0120 ноября

Запах в новых автомобилях испортят ради китайцев

Россия
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Россиянин раскритиковал мэра и стоимость бензина и был наказан трижды
Сестра описала многолетнюю травлю покончившей с собой российской школьницы
Все материалы
Мир
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
Саудовскую Аравию обвинили в пытках женщин
Израиль начал заглядываться на Газу
Мэр стал первым покупателем легальной марихуаны
Суд в США разрешил женское обрезание
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Россия увидела шантаж и подкуп в ОЗХО
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Британские военные займутся подготовкой украинского спецназа
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Раскрыта схема контрабанды поддельных украинских сигарет в Европу
В Раде использовали карту Украины без Крыма
Украинцы пожалели об участии в Евромайдане
Все материалы
Экономика
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Депутат обратилась к Медведеву по поводу угрозы монополизации рынка учебников
Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть
«Роснефть» получила «Золотую звезду» за топливо Pulsar
Обвал цен на нефть вынудил власти заговорить о реформах
Все материалы
Силовые структуры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
«Телега» есть? А если найду?
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram и нарушают закон. Что делать?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка удивила гаишников напечатанными на принтере правами
Смерть посетителя не помешала очереди в ГИБДД
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Избившей гаишника модели Кире Майер отменили приговор
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
«Обездвиженные» Украиной российские корабли продадут Индии
Россия закончит ГЛОНАСС
Раскрыты траты России на МКС
Минобороны показало «торпедную дуэль»
Все материалы
Спорт
Пока не элита
Россия проиграла Швеции в Лиге наций. Зато никуда не вылетела
Поход на хоккейный матч спас жизнь американке
«Барселона» оказалась в безвыходном положении из-за вечно опаздывающего игрока
«Формула-1» избавится от российского пилота
«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов
Боксер провалил дебют и прослыл худшим в мире
Кокорин и Мамаев расплатились с побитым водителем
Все материалы
Культура
«Ты привыкнешь спать правильно»
Баста удивил всех и написал сказку. Там есть злая ведьма и смелый Пухлик
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
«Женщины остаются в тени»
Измены, насилие и унижения на чувственных снимках
Рэпера Хаски задержали
Раскрыт неожиданный сюжетный поворот невышедшего «Секса в большом городе 3»
Причиной распада группы «Агата Кристи» оказался парень
В Москве снова откроется ресторан «Говно»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Знали бы люди, что их просто используют»
На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
Найден удаляющий антивирусы вирус
Скончалась журналистка и сооснователь «Новой газеты»
Уволенная за расизм американская журналистка получит 30 миллионов долларов
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»
Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
Мужчина 44 года вел радиоэфиры из сарая ради одного человека
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Роберто Кавалли публично унизил женщину
Назван самый популярный цвет волос в Голливуде
Назван модный бренд с самым могущественным логотипом
Стефано Габбана назвал Китай «страной дерьма» и накликал беду на бизнес
Все материалы
Путешествия
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
Выяснено отношение россиян к другим россиянам в отпуске
Дикари расправились с приплывшим на запретный остров туристом
Названы самые дикие требования богатых туристов
Вышедший на пенсию пилот напоследок испортил самолет
Все материалы
Из жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
Национальный костюм претендентки на «Мисс Вселенную» поразил поклонников
Гигантских «порномедведей» из торгового центра разлучили после скандала
Американка прислушалась к совету матери и выиграла четыре миллиона
Женщина шесть дней выживала в пустыне на крекерах и стеклоочистителе
Все материалы
Немецкие полицейские автомобили
От холодильника с сиреной BMW Isetta до быстрейшего седана на планете
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Нечто
i3, ты ли это? Самый странный Fiat в истории
Атака клонов
Стать настоящим гонщиком за рулем российского спорткара Shortcut — сколько это стоит?
Kia показала интерьер нового Soul и рассказала о его моторах
Ford представил вседорожный универсал Focus
Самый быстрый в мире BMW показали на видео
Все материалы
Дом
Денежный переулок
Молодежь снимает очень дорогие квартиры в Москве. Ипотечники ей завидуют
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Загородный тупик
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
18-летняя девушка решила расстаться с девственностью ради ипотеки
Определены самые прогрессивные города мира
Миллионеров поселят под водой
Москвич пригласил девушку в съемную квартиру и пожалел
Все материалы