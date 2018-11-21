Обнаженные фотографии Ким Кардашьян обеспокоили ее мужа

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст призналась телеведущей Эллен ДеДженерес, что ее супруг Канье Уэст иногда тревожится из-за обнаженных фотографий жены в Instagram. Об этом сообщает BuzzFeed.

Кардашьян-Уэст заявила, что ее муж иногда беспокоится из-за подобных снимков, но также может выражать и поддержку. «Он всегда хочет, чтобы я оставалась собой, и мы просто веселимся, но иногда его это беспокоит», — сказала Кардашьян в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес».

Когда ДеДженерес задала ей вопрос о конкретной фотографии, где модель в бикини стоит с ложкой на кухне, Кардашьян ответила, что на самом деле она не одета так во время готовки. «Возможно, такой наряд я носила под домашними штанами, но иногда нам приходится делать странные вещи ради Instagram», — уточнила звезда.

Она добавила, что старается найти компромисс между консервативными снимками и обнаженными фотографиями, которые так смущают ее супруга.

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В ноябре участницу американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст уличили в применении фотошопа. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из отретушированной фотографии со страницы телезвезды и оригинала того же снимка.

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