Ким Кардашьян отфотошопила ягодицы и опозорилась

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию рекламных фотографий собственного косметического бренда KKW Beauty.

На одном из снимков 38-летняя Кардашьян позирует в золотистом боди с голым чернокожим мужчиной-моделью, представляя новые тени для век такого же оттенка.

Внимание поклонников привлек слишком маленький размер ягодиц телезвезды, и они в комментариях к посту раскритиковали ее за нелепый фотошоп.

«Как глупо они отфотошопили твои фейковые ягодицы, чтобы они казались меньше. Какой оксюморон», — язвили одни.

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«Они крошечные! Зачем тратить столько денег на увеличение, чтобы потом их уменьшить. Не вижу смысла», — поддержали другие.

«Это непохоже на фигуру Ким!» — заметили третьи.

Ранее в октябре Ким Кардашьян опубликовала еще один снимок из этой серии. На нем она также позировала с обнаженным мужчиной, который держал ей зеркало. Пользователи Instagram бросились подкалывать мужа Ким Кардашьян американского рэпера Канье Уэста в комментариях.

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