Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян снялась в рекламе новой линии косметики своего собственного бренда KKW Beauty. Серию фотографий она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На одном из кадров 37-летняя телезвезда позировала в синей комнате на диване в блестящем обтягивающем боди с яркими фиолетовыми тенями. Вместе с Кардашьян в фотосессии принял участие полностью обнаженный темнокожий мужчина-модель, который держал ей зеркало.

Пользователи соцсети бросились подкалывать мужа Ким Кардашьян американского рэпера Канье Уэста в комментариях.

«Держись, Yeezy», — шутили одни (Yeezy — собственный бренд одежды и обуви Канье Уэста — прим. «Ленты.ру»).

«Канье. То есть ты позволил ее отражению пялиться на пах другого мужчины?» — издевались другие.

«Но это же не твой муж…» — возмущались русскоязычные подписчики.

На данный момент публикация собрала более двух миллионов лайков.

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Ранее в октябре в Instagram Ким Кардашьян-Уэст появилась фотография из 1990-х. На снимке Ким Кардашьян позирует вместе с сестрой Кортни и их подругой Эллисон. «Эллисон и Корт — мои лучшие подруги в старшей школе», — рассказала телезвезда в описании к посту. Подписчики раскритиковали и эту публикацию.

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