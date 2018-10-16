Школьная фотография сестер Кардашьян рассердила фанатов

В Instagram-аккаунте участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст появилась новая фотография из 1990-х.

На снимке Ким Кардашьян позирует вместе с сестрой Кортни и их подругой Эллисон. «Эллисон и Корт — мои лучшие подруги в старшей школе», — рассказала телезвезда в описании к посту.

Подписчики тут же раскритиковали публикацию.

«Фотографии не врут, и ты тоже не должна! Просто будь честной в том, что ты ненастоящая. Сделай это хотя бы ради маленьких девочек, которые смотрят на тебя снизу вверх! У тебя прекрасные пластические хирурги. Во всем этом нет ничего плохого, кроме твоей лжи!» — призывали одни.

«Ким постоянно выкладывает фотографии, на которых ее сестры неудачно вышли, чтобы на их фоне выглядеть лучше», — отметили другие.

«Я думаю, Кортни не обрадуется, увидев этот пост», — добавили третьи.

На данный момент публикация собрала 2,5 миллиона лайков.

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Это не первый раз, когда Ким Кардашьян выкладывает фотографии школьных лет. В октябре она уже показывала поклонникам свою внешность в подростковом возрасте. На том снимке 13-летняя Кардашьян сидит в рваных джинсах и белой футболке на водительском сиденье автомобиля и смотрит в камеру.

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