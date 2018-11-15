Ким Кардашьян увлеклась фотошопом и опозорила дочь

Участницу американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст уличили в применении фотошопа. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из отретушированной фотографии со страницы телезвезды и оригинала того же снимка.

Администраторы аккаунта обратили внимание, что Кардашьян сделала фигуру своей пятилетней дочери Норт стройнее, а ее кожу — светлее.

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Некоторые пользователи соцсети обрадовались посту. «Спасибо за ваши посты. Многие знаменитости, особенно семья Кардашьян, годами прививали нам комплексы. А теперь мне кажется, что на самом деле мы красивее их без всяких пластик и фотошопа. Я бы хотела, чтобы все посмотрели этот аккаунт и были в курсе», — благодарили они в комментариях.

В октябре Ким Кардашьян опубликовала серию рекламных фотографий собственного косметического бренда KKW Beauty. На одном из снимков она позировала с обнаженным мужчиной, который держал ей зеркало. Пользователи Instagram бросились подкалывать мужа Ким Кардашьян американского рэпера Канье Уэста в комментариях.

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