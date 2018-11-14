Ким Кардашьян рассказала о странном запахе мужа

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст рассказала об аромате своего мужа рэпера и дизайнера Канье Уэста. Ее слова приводит The Cut.

Во время интервью журналисты издания попросили Кардашьян описать, чем пахнет ее супруг. «Дорого. Не могу объяснить, но он пахнет как богатый человек. Может быть, как… Деньги, я не знаю! Он пахнет как очень дорогой парфюм Saint Laurent», — поделилась телезвезда.

Когда Кардашьян спросили о ее собственном запахе, она ответила, что пахнет «очень хорошо». «Я выбираю аромат в зависимости от своих ощущений, потому что он определяет мое настроение. Я всегда пробую новые запахи, и люди спрашивают, чем от меня так приятно пахнет», — рассказала она.

Также выяснилось, что любимые ароматы Ким Кардашьян — жасмин, тубероза и гардения.

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В октябре Ким Кардашьян опубликовала серию рекламных фотографий собственного косметического бренда KKW Beauty. На одном из снимков она позировала с обнаженным мужчиной, который держал ей зеркало. Пользователи Instagram бросились подкалывать мужа Ким Кардашьян американского рэпера Канье Уэста в комментариях.

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