Опубликовано детское фото Ким Кардашьян с дедом

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала поклонникам детскую фотографию с дедушкой. Архивным кадром она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На снимке маленькая Ким в платье и с белым бантом сидит на коленях у Артура Кардашьяна и держится с ним за руки. «Моя мама постоянно завивала мне волосы! У меня до сих пор есть тот самый аппарат, и я им пользовалась совсем недавно», — поделилась Ким Кардашьян в описании поста.
Пользователи соцсети бросились комментировать публикацию.
«Ты должна назвать своего сына Артуром. Ему бы это понравилось», — советовали некоторые из них.
«Твоя дочь Норт так сильно на тебя похожа!» — восхищались другие.
«Тут она реально армянский ребенок», — отметили русскоязычные подписчики.
Через полчаса после публикации фотография собрала более 300 тысяч лайков.
Ранее в марте своей детской фотографией поделилась сестра Ким Кардашьян 21-летняя предпринимательница Кайли Дженнер. Девушка опубликовала три напечатанных цветных фото, на одном из которых она позировала со школьными друзьями, а на других — в купальнике.