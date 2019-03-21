Опубликовано детское фото Ким Кардашьян с дедом

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала поклонникам детскую фотографию с дедушкой. Архивным кадром она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке маленькая Ким в платье и с белым бантом сидит на коленях у Артура Кардашьяна и держится с ним за руки. «Моя мама постоянно завивала мне волосы! У меня до сих пор есть тот самый аппарат, и я им пользовалась совсем недавно», — поделилась Ким Кардашьян в описании поста.

Me & my papa Arthur Kardashian. ✨ My mom would crimp my hair all the time! I still have the same crimper machine and used it just recently ✨ Фото опубликовано @kimkardashian

Пользователи соцсети бросились комментировать публикацию.

«Ты должна назвать своего сына Артуром. Ему бы это понравилось», — советовали некоторые из них.

«Твоя дочь Норт так сильно на тебя похожа!» — восхищались другие.

«Тут она реально армянский ребенок», — отметили русскоязычные подписчики.

Через полчаса после публикации фотография собрала более 300 тысяч лайков.

Ранее в марте своей детской фотографией поделилась сестра Ким Кардашьян 21-летняя предпринимательница Кайли Дженнер. Девушка опубликовала три напечатанных цветных фото, на одном из которых она позировала со школьными друзьями, а на других — в купальнике.

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