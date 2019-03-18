Подростковое фото самой молодой миллиардерши в мире смутило фанатов

Поклонников предпринимательницы Кайли Дженнер смутили изменения, которые произошли с ее телом за последние годы. В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, администраторы которого регулярно разоблачают фотошоп и пластические операции знаменитостей, появился коллаж из фото Дженнер в подростковом возрасте и ее актуального снимка.

На старой фотографии девушка сидит в купальнике спиной к камере, а на одном из последних — снимает себя в зеркало в похожей позе. Пользователи соцсети обратили внимание на фигуру Дженнер: ее талия стала заметно стройнее, а ягодицы — больше.

Фото: @fakegirlsfvckya

Фанаты решили, что новым телом Кайли обязана пластическим хирургам.

«Не знаю, что это за пластика, но выглядит опасно», — высказался один из них.

«Импланты? Мне кажется, у нее мало жира для таких ягодиц», — предположили некоторые.

«Подделка во всей красе!» — возмутились в комментариях.

«Видно, у богатых девушек пубертатный период проходит иначе», — язвили другие.

«Как жаль, что она сотворила с собой такое. Раньше она была крутой. Все уверены, что должны стать клонами Ким [Кардашьян]. И им всем в этом помогают хирурги», — негодовали пользователи.

Ранее в марте Кайли Дженнер рассказала поклонникам, как ей удалось похудеть после родов. Она призналась, что у нее всегда был плоский живот, но после рождения дочери она никак не могла вернуть прежнюю форму. Телезвезда добавила, что после родов ей удалось добиться стройности в основном благодаря диете.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему моменту заработала один миллиард долларов.

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