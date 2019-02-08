Разоблачена реальная внешность сестер Кардашьян

В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который публикует снимки с реальной внешностью знаменитостей, появились разоблачающие фотографии участниц реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.

7 февраля администраторы аккаунта выложили два коллажа с фотографиями сестер. Снимки сделаны в разное время. На одном из них запечатлена Ким Кардашьян «до и после» пластической операции. На фото видны изменившиеся черты лица телезвезды: на новом снимке ее нос прямой и тонкий, на старом — с горбинкой. «Ким всегда отрицала наличие пластических операций, но зачем? Правда же очевидна», — недоумевали администраторы в подписи к посту.

Кендалл Дженнер Изображение: @fakegirlsfvckya

На аналогичном коллаже с Кендалл Дженнер авторы указали на похожие изменения. «Тут дело не только в контуринге», — язвили они.

Ранее в январе Ким Кардашьян уменьшила себе живот в фотошопе для очередного Instagram-поста. На следующий день у @fakegirlsfvckya появился коллаж из указанного отретушированного снимка и его оригинала. Кроме того, в том же аккаунте опубликовали видео, на котором видны внесенные изменения.

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