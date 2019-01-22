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Ким Кардашьян отфотошопила лицо и стала посмешищем

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Ким Кардашьян

В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий участницы американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян.

Одной из фотографий оказался опубликованный 21 января снимок Кардашьян в ее официальном Instagram-аккаунте, рекламирующий помаду ее собственного бренда косметики KKW BEAUTY. На втором — лицо модели без фотошопа.

«Ким, кто фотошопит твое лицо? Уволь этого человека», — написали администраторы профиля, намекая на то, как женщина отретушировала нос и губы.

Многие пользователи возмутились из-за увиденной разницы. «Надеюсь, у нее дома есть зеркало. Она будет в шоке от увиденного», — писали одни. «Ее лицо выглядит как восковая фигура с фотошопом и без. Она его изуродовала», — возмущались другие.

В декабре участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян использовала фотошоп, чтобы казаться стройнее, и навлекла гнев поклонников. В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из двух снимков. На одном из них была отретушированная фигура телезвезды в облегающем платье, а на втором — тот же снимок без фотошопа.

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