Сестру Кардашьян высмеяли за фотошоп

В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий участницы американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлоя Кардашьян.

На одной из них недавно опубликованная фотография Кардашьян в ее официальном Instagram-аккаунте, а на второй лицо модели без фотошопа. Администраторы профиля утверждают, что девушка отретушировала себя, чтобы казаться красивее.

Многие пользователи раскритиковали телезвезду за использование фотошопа. «Господи, да у нее ведь даже дырки на лице!» — возмущались одни.

«Она сделала несколько пластических операций, но ее нос по-прежнему выглядит ужасно. Дорогуша, тебе стоит потребовать вернуть деньги», — злорадствовали другие.

«Она была моей любимой из сестер Кардашьян! Как же она испортила себя», — разочаровывались третьи.

В декабре участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян чрезмерно отфотошопила свою фигуру и навлекла гнев поклонников. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из отретушированной фотографии телезвезды в облегающем платье и оригинала того же снимка.

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