Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши

Instagram / fakegirlsfvckya

Кандидатку в самые молодые миллиардерши, предпринимательницу и модель Кайли Дженнер уличили в чрезмерном применении фотошопа. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya опубликовали видео, на котором демонстрируется лицо Дженнер до и после ретуши.

На ролике видно, что на первоначальном снимке лицо девушки выглядит круглее, глаза меньше, а нос значительно больше того, что появляется на отредактированной версии фото. «С помощью этого видео вы сможете понять, как сильно Кайли фотошопит свой нос», — пояснили администраторы аккаунта в описании к посту.

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В ноябре Кайли Дженнер также поймали на неудачной ретуши фотографии. На появившемся в сети снимке было видно, как 21-летняя девушка сузила свою шею в фотошопе. Модель не заметила, что вместе с очертаниями ее тела изменился и фон: полоски на текстурной ткани «поплыли» вниз.

В июле издание Forbes объявило о том, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и заработала 900 миллионов долларов.

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