Кандидатка в самые молодые миллиардерши захотела стать стройнее и опозорилась

Американскую супермодель и предпринимательницу Кайли Дженнер поймали на неудачной ретуши фотографии. Разоблачающий пост появился в Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya.

На снимке видно, как 21-летняя Дженнер сузила свою шею в фотошопе. Модель не заметила, что вместе с очертаниями ее тела изменился и фон: полоски на текстурной ткани «поплыли» вниз.

«Эти девушки нездоровы. Они фотошопят странные места», — писали пользователи соцсети в к комментариях.

«После всех этих пластик она все равно пользуется фотошопом», — возмутились другие.

«Если ты чувствуешь потребность отфотошопить свое плечо, то это настоящая телесная дисморфия. Тебе нужна помощь», — согласились третьи.

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В июле издание Forbes объявило о том, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и заработала 900 миллионов долларов.

В октябре Кайли Дженнер впервые после родов раскрыла свой реальный вес: оказалось, что масса ее тела составляет 158 фунтов (около 72 килограммов).

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