Разоблачен обман «единственной красавицы в семье Кардашьян»

В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий американcкой топ-модели Кендалл Дженнер.

На одной из них на Дженнер минимальное количество макияжа, благодаря чему отчетливо видны очертания ее носа. Администраторы профиля утверждают, что девушка сделала пластическую операцию, а не просто отретушировала нос в фоторедакторе. «Кто-то считает, что Кендалл уменьшила нос с помощью контуринга, однако из-за отсутствия мейкапа видно, как отличаются носы на фотографиях», — заявили они в описании поста.

Более того, пользователи соцсети обратили внимание, что положение глаз и бровей 23-летней модели тоже изменилось. «А как она подняла глаза? Раньше они располагались ниже, а теперь — нет», — удивились они.

Однако многие встали на защиту Дженнер, заявив, что она выглядит лучше остальных женщин в семье.

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В феврале британский телеведущий Пирс Морган в программе Good Morning Britain назвал Кендалл Дженнер единственной красивой женщиной в семействе Кардашьян.

В ноябре участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст поздравила свою сестру Кендалл Дженнер с днем рождения в своем Instagram-аккаунте. Женщина опубликовала старую фотографию, на которой она лежит на диване, а на ее животе сидит маленькая Кендалл.

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