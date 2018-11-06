Опубликовано детское фото «единственной красавицы в семье Кардашьян»

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст поздравила свою сестру топ-модель Кендалл Дженнер с днем рождения в своем Instagram-аккаунте.

Кардашьян опубликовала старую фотографию, на которой она лежит на диване, а на ее животе сидит маленькая Кендалл. «Я никогда не встречала человека милее или красивее, того, кто умеет развлекаться лучше, чем ты! Надеюсь, в этот день ты получишь все, о чем мечтаешь, потому что ты это заслужила! Я очень рада быть твоей сестрой», — написала телезвезда в описании к снимку.

«Кендалл, конечно, самая красивая из всех вас», — прокомментировали подписчики.

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В феврале британский телеведущий Пирс Морган в программе Good Morning Britain назвал Кендалл Дженнер единственной привлекательной женщиной в семействе Кардашьян.

В октябре Ким Кардашьян снялась в рекламе новой линии косметики своего собственного бренда KKW Beauty и опозорила мужа, рэпера Канье Уэста. На одном из снимков она позировала с обнаженным мужчиной, который держал ей зеркало. Пользователи Instagram бросились подкалывать Уэста в комментариях.

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