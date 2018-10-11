«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»

Американскую топ-модель Кендалл Дженнер сфотографировали после вечеринки по случаю дня рождения ее коллеги Беллы Хадид в «самой спорной обуви 1990-х». Снимки опубликовало издание Vogue.

На Дженнер была ярко-оранжевая облегающая водолазка Christian Dada, кожаные расклешенные брюки со шнуровкой и маленькая наплечная сумка на коротком ремне. Однако больше всего внимание модных редакторов привлекла обувь Дженнер. На ее ногах были коричневые сапоги с крокодиловым принтом и квадратным мысом, которые стали трендом в 1990-х годах благодаря американскому дизайнеру Тому Форду.

Фото: Philip Vaughan / ACE Pictures / REX / Shutterstock 1 /2

На показах одежды весна 2019 эту модель также представили модные дома Versace и Balenciaga.

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В феврале британский телеведущий Пирс Морган заявил в программе Good Morning Britain, что единственная привлекательная женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер.

В октябре маленькая наплечная сумка на коротком ремне, которую модное издание Vogue нарекло «самой сексуальной сумкой 1990-х», вернулась в коллекции мировых брендов. Итальянские дома Prada и Fendi представили свои версии аксессуара на последних показах, а один из любимых брендов супермодели Беллы Хадид By Far выпустил целую линию таких сумок в нескольких вариантах расцветки.

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