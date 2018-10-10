Самый сексуальный аксессуар 90-х вернулся в моду

Маленькая наплечная сумка на коротком ремне, которую модное издание Vogue нарекло «самой сексуальной сумкой 1990-х», вернулась в коллекции мировых брендов.

Итальянские дома Prada и Fendi представили свои версии аксессуара на последних показах, а один из любимых брендов супермодели Беллы Хадид By Far выпустил целую линию таких сумок в нескольких вариантах расцветки.

Кроме того, американскую топ-модель Кендалл Дженнер не раз замечали с похожей наплечной сумкой во время Недели моды в Париже.

По словам стилистов, аксессуар подойдет как к повседневной одежде, так и к вечернему платью.

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В сентябре британские аналитики выявили самую популярную в Instagram сумку на основе хэштегов. Выяснилось, что больше всего снимков пользователи выкладывали с классической сумкой Birkin французского модного дома Hermes. Всего в соцсети оказалось более четырех миллионов таких публикаций.

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