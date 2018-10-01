Перечислена ставшая модной нелепая одежда из прошлого

Нелепая одежда из 70-х годов прошлого века, которая долгое время считалась показателем безвкусицы, вновь обрела популярность в 2018 году. Издание The Independent составило список вернувшихся в моду трендов из прошлого.

Первым эксперты назвали коричневый цвет. Ведущие мировые бренды, такие как Fendi и Chloe, включали одежду этого оттенка в свои новые коллекции, несмотря на то, что раньше дизайнеры считали коричневый уродливым и отталкивающим.

Вторым — вельвет. Одежда из этого материала стала особенно популярна осенью.

Следующим важным трендом, по мнению модные экспертов, оказалась бахрома. Сейчас ее можно встретить как на верхней одежде, так и на обуви и аксессуарах.

На четвертом месте вещи свободного кроя, в том числе расклешенные брюки и рубашки с широкими рукавами.

Заключительными в списке стали сапоги до колен. Стилисты порекомендовали сделать выбор в пользу сапогов на каблуке и комбинировать их с миди-юбками и полупрозрачными летящими платьями.

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Ранее, в сентябре, модный редактор Динах Ван Туллекен назвал 10 ключевых вещей, которые никогда не выйдут из моды. В первую очередь эксперт порекомендовал найти идеальные джинсы. Лучше выбирать качественные дорогие брюки классического синего цвета и прямого кроя.

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