Составлен список вечно модных вещей

Модный редактор Динах Ван Туллекен (Dinah Van Tulleken) назвал 10 ключевых вещей, которые никогда не выйдут из моды. Его список приводит издание Daily Mail.

В первую очередь эксперт порекомендовал найти идеальные джинсы. Лучше выбирать качественные дорогие брюки классического синего цвета и прямого кроя.

Во-вторых, следует подобрать кашемировый свитер темного оттенка и с высоким горлом.

Третьим в списке актуальной одежды стал легкий жилет с v-образным вырезом, который можно будет надевать как под куртку, так и в качестве верхней одежды.

Далее последовало универсальное черное платье с неброским цветным принтом. По словам Туллекена, оно подойдет и для работы в офисе, и на выход. Его также можно комбинировать с разной обувью: с кроссовками, грубыми ботинками или туфлями на каблуках.

Пятым стало классическое шерстяное пальто спокойных натуральных оттенков: песочного, серого или коричневого.

Шестой — удобная хлопковая футболка с круглым вырезом, седьмой — однотонная или полосатая миди-юбка.

Восьмой оказалась байкерская кожаная куртка, а девятой — классическая белая рубашка, которую можно будет сочетать с любыми брюками.

Заключительными в списке Туллекена стали удобные спортивные штаны.

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В августе модные эксперты назвали пять самых необходимых вещей в мужском гардеробе. По их мнению, осенью стоит сделать выбор в пользу свитера из тонкой пряжи серого, темно-синего и бордового оттенков или цвета хаки. Эту вещь можно комбинировать как с футболкой, так и с офисной рубашкой и галстуком.

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