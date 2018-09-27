Ценности
 
Последние новости
Доллар впал в немилость в России
Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs
Полиция получит расширенный доступ к счетам россиян
Бобр оставил россиян без света
Борец за права полицейских получил иск от полицейских
Украинского футболиста призвали отказаться от интервью на русском
Российский школьник скончался на уроке физкультуры
Кудрин посчитал бедных россиян
Недовольная физиономия тусовщицы в клубе превратила ее в мем
Авианосцы ВМС США оказались небоеспособными
Новости партнеров

Составлен список вечно модных вещей

Перейти в «Мою Ленту»

Модный редактор Динах Ван Туллекен (Dinah Van Tulleken) назвал 10 ключевых вещей, которые никогда не выйдут из моды. Его список приводит издание Daily Mail.

В первую очередь эксперт порекомендовал найти идеальные джинсы. Лучше выбирать качественные дорогие брюки классического синего цвета и прямого кроя.

Во-вторых, следует подобрать кашемировый свитер темного оттенка и с высоким горлом.

Третьим в списке актуальной одежды стал легкий жилет с v-образным вырезом, который можно будет надевать как под куртку, так и в качестве верхней одежды.

Далее последовало универсальное черное платье с неброским цветным принтом. По словам Туллекена, оно подойдет и для работы в офисе, и на выход. Его также можно комбинировать с разной обувью: с кроссовками, грубыми ботинками или туфлями на каблуках.

Пятым стало классическое шерстяное пальто спокойных натуральных оттенков: песочного, серого или коричневого.

Шестой — удобная хлопковая футболка с круглым вырезом, седьмой — однотонная или полосатая миди-юбка.

Восьмой оказалась байкерская кожаная куртка, а девятой — классическая белая рубашка, которую можно будет сочетать с любыми брюками.

Заключительными в списке Туллекена стали удобные спортивные штаны.

В августе модные эксперты назвали пять самых необходимых вещей в мужском гардеробе. По их мнению, осенью стоит сделать выбор в пользу свитера из тонкой пряжи серого, темно-синего и бордового оттенков или цвета хаки. Эту вещь можно комбинировать как с футболкой, так и с офисной рубашкой и галстуком.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How to make your wardrobe timeless: FEMAIL reveals the ten items to buy now that you'll still be wearing in a decade's time
Названа лучшая одежда осени
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Ценности
Ценности00:0626 сентября

«В каждом негре есть частичка бандита»

Как одевались самые опасные черные гангстеры
16:5526 сентября

Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов

18:3821 сентября

Уродливый аксессуар из 90-х снова стал трендом

13:05Сегодня

Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs

Ценности00:0214 августа
Лиля Брик

Новые богини

Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
11:3025 сентября

Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян

16:3910 сентября

Boss воссоздал на нью-йоркском показе атмосферу Калифорнии

14:4925 сентября

Названа лучшая одежда осени

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
18:0111 сентября

Москвичей пригласили на дворовую вечеринку в бывшей промзоне

20:5326 сентября

Объявлен главный цвет осени

13:0625 сентября

Магазины захотели брать с покупателей плату за примерку одежды

Россия
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
Стали известны заповеди очереди за новыми iPhone
Российский школьник скончался на уроке физкультуры
Аттракционы-убийцы
Кто ответит за травмы детей?
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Любовь Трампа к США назвали бесполезной
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Трамп расхотел дружить с Си Цзиньпином
Американские бомбардировщики полетали у берегов Китая
Турция заявила о нежелании подчиниться санкциям США против России и Ирана
Индийцам разрешили изменять без последствий
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Украина пообещала в ближайшее время выдворить консула Венгрии
Украина раскрыла цель создания базы ВМС в Азовском море
Порошенко передал Генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией
Климкин уснул на выступлении Порошенко в Нью-Йорке
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
Не довезли
Компания «Возовоз» близка к фиаско
«Роснефть» и инновации
Концерн раскрыл секреты последних разработок
«Аэрофлот» откроет ряд новых рейсов в Европу и Азию
Кудрин посчитал бедных россиян
Доллар впал в немилость в России
Россиянам рассказали о судьбе денег
Все материалы
Силовые структуры
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Борец за права полицейских получил иск от полицейских
Глава МВД наградил двух дагестанских полицейских
Бывших дагестанских чиновников уличили в давлении на свидетелей
Российский заключенный угнал машину тюремщиков и сбежал из колонии
Все материалы
Наука и техника
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Авианосцы ВМС США оказались небоеспособными
Расшифрованы загадочные египетские письмена
Семилетний ребенок взломал обновленную iOS 12 для iPhone
Все материалы
Спорт
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
Хоккеист умер на льду
Украинского футболиста призвали отказаться от интервью на русском
Неймар намазался кремом во время матча и стал мишенью для насмешек
Боец UFC пообещал не трогать матерей соперников
В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол
Тренер «Спартака» отказался видеть в футболистах машины
Все материалы
Культура
«Он известен как Крымский мясник»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
Виктор Пелевин Диалоги вагины
Виктор Пелевин о деньгах, счастье и феминизме
Член группы «Кино» назвал аморальной продажу паспорта Цоя за девять миллионов
Актриса из «Стар Трека» рассказала о пережитом в 16 лет изнасиловании
Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом
Актриса Галина Польских попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов
Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Составлен список вечно модных вещей
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Невменяемый пассажир захотел зарядить телефон в кабине пилота
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
Очередное варварское обращение с багажом сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Мужчина отдал жизнь ради спасения внука при падении со скалы
Бывший ученик пожертвовал орган на спасение ненавистной учительницы
«Мертвый» младенец воскрес в морге
Белый кит заблудился и приплыл к Лондону
Все материалы
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Новой «трешке» BMW поменяют фирменный элемент кузова
Прототип новой «заряженной» Skoda оказался гибридом
BMW сделала для России бронированный X5
Все материалы
Дом
Московские цены
Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Россиянин нашел оригинальный способ компенсировать аренду жилья и попал под суд
Вложения в российскую недвижимость обвалились на треть
Проблему обманутых покупателей квартир пообещали решить за четыре года
Аналитики заговорили о новом витке роста цен на жилье в Москве
Все материалы