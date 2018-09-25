Названа лучшая одежда осени

Эксперты моды назвали самое удачное сочетание в одежде для осени 2018 года. Об этом сообщает InStyle.

Речь идет о комбинации удлиненного оверсайз-жакета и сапог в ковбойском стиле, которые могут быть любой длины и расцветки.

Многие люксовые и масс-маркетовые бренды представили это сочетание в своих осенне-зимних коллекциях, и оно стало трендом у знаменитостей и модных блогеров.

Пиджак свободного кроя и сапоги-казаки порекомендовали носить с получившими популярность летом велосипедками, а также вязаными платьями и кожаными брюками.

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В августе стилисты составили список из десяти самых главных вещей, которые необходимо приобрести к осени. На первом месте оказался утепленный клетчатый жакет оверсайз, а на втором — классическая плиссированная миди-юбка темных оттенков.

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