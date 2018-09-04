Ценности
 
Последние новости
В Сирии заявили о крупнейшей за год российской бомбардировке Идлиба
Шнуров допустил продажу оружия и наркотиков россиянам при одном условии
Моуринью согласился на тюрьму
Испания передумала помогать Саудовской Аравии бомбить йеменцев
Москву оккупируют миллионы беспечных гуляк 
Кремль отказался комментировать работу ФСБ в Донбассе
Назойливые туристы стали причиной смерти лося
«Газпром» обойдется без разрешения Дании
Владимир Соловьев раскрыл «страшную тайну» своей одежды
Замечено необъяснимое явление в Антарктиде
Новости партнеров

Выбраны лучшие толстовки

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники популярных ретейлеров проанализировали коллекции самых востребованных мировых брендов и сделали подборку лучших толстовок на осень 2018 года. Об этом сообщает Highsnobiety.

В их числе оказалась серая толстовка с красным логотипом марки Affix. «Мне нравится простота этого худи, его посадка и высокое качество материала джерси. Команда Affix — мастера своего дела, и это видно в каждой вещи, даже в майках», — оставил отзыв сотрудник британского ретейлера Mr Porter Дэниел Тодд.

Также одной из лучших стала однотонная толстовка Stone Island. «Сейчас многие тренды из 90-х возвращаются в моду: пальто оверсайз, спортивные костюмы, яркие нейлоновые олимпийки. Они перегруженны, но не вся одежда должна быть такой. Простота и функциональность Stone Island — это основа любого гардероба», — заявила менеджер по закупкам в американском Concepts Анни Морган.

«Дизайн этого худи навеян итальянскими гонщиками, футбольными беспорядками, всеобщим сумасбродством и приключениями. Редко вещь, которая подходит для укрытия от слезоточивого глаза, будет висеть в шкафу Анны Винтур. И эта — одна из таких вещей», — сказал основатель Bodega Оливер Мак о худи коллаборации adidas и C.P. Company.

Еще одним фаворитом стала толстовка с изображением Парижа от модного дома Balenciaga. «Эта вещь никогда не потеряет своего очарования и прослужит очень долго», — выразила свое мнение сотрудница Stylebop.com Лиза Вурцингер.

Заключительная в списке — цветная толстовка Marine Rose. «Толстая махровая ткань идеально подходит для канадских зим. Более того, это худи — оверсайз, поэтому его можно надевать поверх другой одежды для создания многослойности. Яркий принт придает вещи винтажный вид, который присущ многим коллекциям Марин», — прокомментировала закупщица в Cntrbnd.

В августе модные эксперты составили список из десяти самых стильных вещей, которые необходимо приобрести осенью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
These Are FW18’s Best Hoodies According to the World’s Top Retailers
Составлен список лучших рюкзаков для богатых школьников
Составлен список лучших осенних вещей
Ценности
Ценности00:01Сегодня
Амелия Эрхарт

Рожденные бурей

Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
16:31 3 сентября

Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов

16:3831 августа

Дизайнер обратился в ларек с кебабом за идеями

13:27 3 сентября

В России бивни мамонта пустили на новый iPhone

Ценности00:0214 августа
Лиля Брик

Новые богини

Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
12:1029 августа

Нелепому виду Канье Уэста найдено простое объяснение

10:47Сегодня

Кейт Миддлтон оказалась привлекательнее Меган Маркл

11:26 3 сентября

Названы лучшие помолвочные кольца

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
16:4228 августа

Люксовые марки оденут детей в школу

18:48 3 сентября

Модный дом Céline перестал быть Céline

18:2031 августа

Вернулся джинсовый тренд из 90-х

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
В Крыму объявили эвакуацию детей из пораженного химикатами города
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Книжные магазины стали отказывать школьникам в Есенине, Маяковском и Бродском
Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании IV ВЭФ
Кандидаты в депутаты рассказали о своей судимости
Все материалы
Мир
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
США уличили Пакистан в плохой борьбе с террористами
В Сирии заявили о крупнейшей за год российской бомбардировке Идлиба
Умер отец ядерной программы Северной Кореи
Турция задумала оградиться от сирийских беженцев танками
Трампа заподозрили в желании скрыть подробности российского вмешательства
В Афганистане убили американского солдата
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Порошенко решил узаконить приветствие «Слава Украине» в армии
Украина захотела вернуть Донбасс с помощью НАТО
Определено будущее Договора о дружбе Украины с Россией
В Евросоюзе отреагировали на гибель Захарченко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Для улучшения экологической обстановки в Красноярске взорвали котельную
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
В России снизится число крупных энергоаварий
Обманутых дольщиков снова провели
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Деньгам компаний из списка помощника Путина нашли применение
Все материалы
Силовые структуры
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Россиянина осудили за песню «Я русский»
В Москве ввели план «Перехват» для поимки вооруженных налетчиков
Вора в законе Папуну поймали в Киеве
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
В России оправдались за отказ строить вертолетоносцы
Решена главная загадка эволюции
Опровергнута популярная гипотеза о жизни на других планетах
В США признали заметность F-35B
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Капитаном ЦСКА выбрали американца
Новичок «Зенита» стал самым высокооплачиваемым футболистом России
Подозреваемый в допинге российский биатлонист пожаловался на СБР
Шарапова вылетела с US Open и оправдалась
Британский футболист пошутил про арабов и пожалел
В российском биатлоне предложили ускорить уничтожение допинг-проб
Все материалы
Культура
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Умерла актриса из «Мстителей» и «Доктора Кто»
Земфира выпустила первую за пять лет песню
Грудь Ники Минаж выскочила из лифчика перед 50-тысячной толпой
Умер музыкант из Nick Cave and the Bad Seeds
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы
Владимир Соловьев раскрыл «страшную тайну» своей одежды
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Филиппинец устроил всему миру тест на внимательность и навлек на себя гнев толпы
Мобильные мошенники придумали оригинальный способ выуживать деньги
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов
Выбраны лучшие толстовки
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Кейт Миддлтон оказалась привлекательнее Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
Туристка свалилась с надувного банана в Египте и умерла
Названо самое выгодное время бронирования отелей
«Косивший» от армии мужчина полгода прожил в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Здесь никто никуда не спешит»
История россиянки о жизни в Вене
Американец похудел вдвое на фастфуде
Женщину с младенцем оставили на съедение крокодилу
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Мальчик с лишними пальцами оказался в заточении из-за алчных родственников
Директор детского сада танцевала на шесте перед воспитанниками и лишилась работы
Все материалы
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Раскрыта внешность нового Skoda Rapid
Toyota представила новый универсал Corolla
Электрический гиперкар Pininfarina раскрыли на видео
Все материалы
Дом
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы