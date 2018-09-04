Выбраны лучшие толстовки

Сотрудники популярных ретейлеров проанализировали коллекции самых востребованных мировых брендов и сделали подборку лучших толстовок на осень 2018 года. Об этом сообщает Highsnobiety.

В их числе оказалась серая толстовка с красным логотипом марки Affix. «Мне нравится простота этого худи, его посадка и высокое качество материала джерси. Команда Affix — мастера своего дела, и это видно в каждой вещи, даже в майках», — оставил отзыв сотрудник британского ретейлера Mr Porter Дэниел Тодд.

Публикация от H.takada (@sktd4820f) 4 Авг 2018 в 9:10 PDT

Также одной из лучших стала однотонная толстовка Stone Island. «Сейчас многие тренды из 90-х возвращаются в моду: пальто оверсайз, спортивные костюмы, яркие нейлоновые олимпийки. Они перегруженны, но не вся одежда должна быть такой. Простота и функциональность Stone Island — это основа любого гардероба», — заявила менеджер по закупкам в американском Concepts Анни Морган.

Публикация от 👣 Mr. Trendz 👣 (@mr.trendz) 4 Сен 2018 в 12:53 PDT

«Дизайн этого худи навеян итальянскими гонщиками, футбольными беспорядками, всеобщим сумасбродством и приключениями. Редко вещь, которая подходит для укрытия от слезоточивого глаза, будет висеть в шкафу Анны Винтур. И эта — одна из таких вещей», — сказал основатель Bodega Оливер Мак о худи коллаборации adidas и C.P. Company.

Публикация от Ezalor Store (@ezalorstore) 1 Сен 2018 в 8:13 PDT

Еще одним фаворитом стала толстовка с изображением Парижа от модного дома Balenciaga. «Эта вещь никогда не потеряет своего очарования и прослужит очень долго», — выразила свое мнение сотрудница Stylebop.com Лиза Вурцингер.

Публикация от 🔸Wise Guys Multi Brand Store🔸 (@wiseguysamsterdam) 25 Мар 2017 в 2:19 PDT

Заключительная в списке — цветная толстовка Marine Rose. «Толстая махровая ткань идеально подходит для канадских зим. Более того, это худи — оверсайз, поэтому его можно надевать поверх другой одежды для создания многослойности. Яркий принт придает вещи винтажный вид, который присущ многим коллекциям Марин», — прокомментировала закупщица в Cntrbnd.

Публикация от Martine Rose (@martine_rose) 23 Янв 2018 в 8:39 PST

В августе модные эксперты составили список из десяти самых стильных вещей, которые необходимо приобрести осенью.

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