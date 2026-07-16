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08:14, 16 июля 2026Интернет и СМИ

В Китае заявили о заставившем Запад коллективно замолчать жестком высказывании Лаврова

Sohu: После слов Лаврова о доверии Запад погрузился в коллективное молчание
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Страны Запада погрузились в коллективное молчание после высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о подрыве доверия к ним. Такой вывод сделал китайский портал Sohu.

По мнению журналистов, слова министра иностранных дел РФ были гораздо жестче, чем прежняя риторика российских дипломатов.

«На этот раз заявление Лаврова было совершенно иным. Он прямо сказал, что добрая воля и надежды России полностью исчерпаны. Как только прозвучали эти замечания, западный мир погрузился в редкое коллективное молчание. Никто не осмелился ответить на них», — отмечается в статье.

Авторы материала подчеркнули, что раньше Москва все равно оставляла окно для возобновления диалога в случае обострения международных отношений. Теперь, как они полагают, РФ может оставить за собой право воспринять любые призывы к переговорам и прекращению огня как попытки выиграть время.

Ранее Лавров высказался о позиции Китая по конфликту на Украине.

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