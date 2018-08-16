Составлен список лучших осенних вещей

Модные эксперты составили список из десяти самых стильных вещей, которые необходимо приобрести к осени. Об этом сообщает Mirror.

На первом месте оказался утепленный клетчатый жакет оверсайз.

Публикация от Jiyoung Warren (@doolie.s.w) 11 Авг 2018 в 8:40 PDT

На втором — классическая плиссированная миди-юбка темных оттенков. Ее аналогом может стать прямая юбка ниже колен с асимметричным подолом.

Публикация от Phoebe Soup (@phoebesoup) 21 Дек 2017 в 10:42 PST

За ними последовала рубашка в крупный горох и с короткими рукавами в стиле 1950-х.

Публикация от MOUSSY SNAP (@moussysnap) 24 Июн 2018 в 11:18 PDT

Пятым стал удлиненный приталенный пиджак натуральных коричневых оттенков, который посоветовали комбинировать с брюками в тон или джинсами.

Публикация от ReCap Vintage Shop & Studio (@recapvintage) 14 Май 2018 в 4:58 PDT

Лучшей обувью стали ботильоны на невысоком каблуке. Их порекомендовали сочетать с миди-платьем или юбкой.

Публикация от Dico Copenhagen (@dico.copenhagen) 16 Авг 2018 в 12:49 PDT

На седьмое место попало платье с цветочным принтом в сочетании с кроссовками или ботинками.

Публикация от Lara Kerrigann (@larakerrigann) 15 Авг 2018 в 5:00 PDT

Востребованными также назвали вещи с экзотическим змеиным принтом, особенно верхняя одежда и сумки.

Публикация от H E L Λ N Λ (@helanastarr) 26 Авг 2017 в 12:55 PDT

Предпоследним в списке оказался классический длинный тренч бежевого цвета с поясом.

Публикация от Elena modastyle (@elenamodastyle) 10 Авг 2018 в 11:32 PDT

Замыкает рейтинг одежда с блестящими элементами.

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В июле модные эксперты назвали цвета одежды, которые приобрели особую популярность среди брендов и знаменитостей летом 2018 года. Ими стали оттенки Земли (Earth colors) или коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы.

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