Назван самый популярный аксессуар сезона

Подвеска в форме буквы А, выпущенная французским модным домом Celine, стала самым популярным аксессуаром сезона по мнению издания Mirror.

Украшение оказалось одним из главных летних трендов у знаменитостей и блогеров. Так, американская топ-модель Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram фотографию с массивной буквой S на груди во вторник, 14 августа.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 13 Авг 2018 в 8:42 PDT

Известная в соцсетях фэшн-блогер Элин Каплан (Aline Kaplan) также показала подписчикам свое ожерелье из коллекции Celine Alphabet.

Публикация от Λ L I N E (@aline.kaplan) 12 Авг 2018 в 12:59 PDT

Тренд поддержала предприниматель, модель и стилист Лена Терлаттер (Lena Terlutter). На снимке из Рима девушка стоит в белом комбинезоне, который она дополнила позолоченной буквой M.

Публикация от Lena Terlutter (@lenaterlutter) 24 Июн 2018 в 12:23 PDT

Четырехсантиметровая позолоченная подвеска из меди доступна на официальном сайте Celine по цене 320 долларов.

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В августе популярный в 1990-х годах анклет — браслет на ногу — снова стал модным трендом. Аксессуар появился в последних коллекциях у многих модельеров, а также на страницах известных в Instagram блогеров. На летних показах брендов Victoria Beckham, Peter Pilotto и Anna Sui модели выходили на подиум с тонкими браслетами из драгоценных металлов на щиколотках.

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