Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар

Популярный в 1990-х годах анклет — браслет на ногу — снова стал модным трендом. Об этом сообщает The Independent.

Аксессуар появился в последних коллекциях у многих модельеров, а также на страницах известных в Instagram блогеров. На летних показах брендов Victoria Beckham, Peter Pilotto и Anna Sui модели выходили на подиум с тонкими браслетами из драгоценных металлов на щиколотках.

Дизайнеры других марок — Pernille Teisbaek, Evangelie Smyrniotaki и Elif Filyos — представили свои версии украшения из недорогих материалов и украсили им сразу обе ноги девушек.

Публикация от Evangelie Smyrniotaki (@styleheroine) 30 Июл 2018 в 3:29 PDT

Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) 8 Авг 2018 в 9:05 PDT

Тенденцию поддержали и инфлюенсеры. Например, основательница блога Man Repeller Леандры Медин опубликовала в соцсетях снимок с разноцветной фенечкой на правой щиколотке.

Публикация от Leandra (Medine) Cohen (@leandramcohen) 10 Авг 2018 в 7:34 PDT

Материалы по теме Бриллиантом на грудь Ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты

В апреле люксовые бренды и производители одежды масс-маркет представили популярную в 80-х и 90-х годах прошлого века шляпу-панамку. Впервые этот головной убор заметили на Неделе мужской моды в Париже, когда его продемонстрировали сразу несколько компаний, в том числе Chanel и Burberry.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!