Судимому иеромонаху предъявили новые обвинения в российском регионе

На Урале иеромонаха Пинчука обвинили в реабилитации нацизма

На Урале судимому иеромонаху Евгению Пинчуку предъявили новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине вменяют статьи о реабилитации нацизма в интернете и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

В октябре 2025 года Пинчука взяли под стражу по делу о публичном оправдании терроризма. Следствие установило, что он опубликовал в мессенджере комментарий с одобрением деятельности организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). За это иеромонаха осудили на 5,5 года колонии общего режима.