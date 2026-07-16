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Силовые структуры
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08:03, 16 июля 2026Силовые структуры

Судимому иеромонаху предъявили новые обвинения в российском регионе

На Урале иеромонаха Пинчука обвинили в реабилитации нацизма
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

На Урале судимому иеромонаху Евгению Пинчуку предъявили новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине вменяют статьи о реабилитации нацизма в интернете и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

В октябре 2025 года Пинчука взяли под стражу по делу о публичном оправдании терроризма. Следствие установило, что он опубликовал в мессенджере комментарий с одобрением деятельности организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). За это иеромонаха осудили на 5,5 года колонии общего режима.

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