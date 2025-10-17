Иеромонаха арестовали в российском регионе

На Урале суд взял под стражу на 2 месяца иеромонаха Пинчука

На Урале суд взял под стражу на два месяца иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука). Об этом сообщает ТАСС.

Пинчуку вменяют статью о публичном оправдании терроризма. По данным источника, иеромонах публично оправдывал деятельность националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) в националистическом Telegram-канале.

В доме Пинчука прошли обыски.

