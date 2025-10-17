Бывший прихожанин заказал киллера для двух российских пасторов

В Краснодарском крае задержали бывшего прихожанина за заказ на убийство пасторов

В Краснодарском крае сотрудники полиции и ФСБ задержали бывшего прихожанина христианских общин за заказ на расправу двух пасторов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину заподозрили в организации покушения по найму. Правоохранителям стало известно, что он подыскивает киллеров, которые бы за миллион рублей исполнили заказ, и они решили провести контролируемую операцию.

Предполагаемый киллер получил от экс-прихожанина 30 тысяч рублей в качестве задатка, инсценировал расправу над одним из пасторов и отправил фотографии заказчику. После задержания он дал признательные показания. Предварительно, причиной стало разочарование мужчины в деятельности христианских общин.

Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что тренер футбольного клуба организовал расправу над мэром подмосковного города.

