Бывший прихожанин заказал киллера для двух российских пасторов

В Краснодарском крае сотрудники полиции и ФСБ задержали бывшего прихожанина христианских общин за заказ на расправу двух пасторов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчину заподозрили в организации покушения по найму. Правоохранителям стало известно, что он подыскивает киллеров, которые бы за миллион рублей исполнили заказ, и они решили провести контролируемую операцию.
Предполагаемый киллер получил от экс-прихожанина 30 тысяч рублей в качестве задатка, инсценировал расправу над одним из пасторов и отправил фотографии заказчику. После задержания он дал признательные показания. Предварительно, причиной стало разочарование мужчины в деятельности христианских общин.
Его взяли под стражу.
