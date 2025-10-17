Силовые структуры
13:14, 17 октября 2025Силовые структуры

Тренер российского футбольного клуба организовал расправу над мэром подмосковного города

Экс-тренер ФК «Орбита» Лукин получил 10,5 года за убийство мэра Дзержинского
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Доркин

Виктор Доркин. Фото: Администрация города Дзержинский / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Суд приговорил бывшего тренера футбольного клуба «Орбита» Дмитрия Лукина к 10,5 года лишения свободы за организацию расправы над 53-летним мэром подмосковного города Дзержинский Виктором Доркиным в 2006 году. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Мужчина признан виновным. Он будет отбывать наказание в колонии.

По данным канала, Лукин в третий раз предстает перед судом по этому делу. В первый раз это произошло летом 2017 года. Тогда присяжные оправдали его. Однако в июле 2018 года Верховный суд отменил это решение, и дело было снова отправлено на рассмотрение. В 2019 году Лукин опять был задержан. По итогу второго судебного процесса фигурант вновь был оправдан в апреле 2022 года. Затем прокуратура добилась отмены нового оправдательного приговора. Судебный процесс возобновился только в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что покушение на подмосковного градоначальника состоялось во дворе его дома 30 марта 2006 года, когда он возвращался домой. Через несколько месяцев правоохранители сумели установить и задержать киллера и его сообщника. Они были осуждены на 15 и 9,5 года колонии. На допросах исполнители назвали Лукина организатором расправы, но он скрылся за границей и жил в Европе в течение 10 лет. В 2016 году Лукин вернулся в Россию и был задержан сразу по прилете в Москву.

