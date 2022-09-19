Начался суд над бывшим вице-президентом «Орбиты» за убийство мэра Дзержинского

«Ъ»: начался суд над экс-вице-президентом «Орбиты» за убийство мэра Дзержинского

В Мособлсуде присяжные в третий раз начали рассмотрение уголовного дела бывшего вице-президента подмосковного ФК «Орбита» Дмитрия Лукина, которого обвиняют в убийстве мэра города Дзержинский Виктора Доркина, совершенном в 2006 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подмосковный градоначальник был застрелен во дворе своего дома 30 марта 2006 года, когда возвращался домой. Через несколько месяцев правоохранители сумели установить и задержать киллера и его сообщника. Они были осуждены на 15 и 9,5 года колонии. На допросах исполнители назвали Лукина организатором убийства, но он скрылся за границей и жил в Европе на протяжении 10 лет. В 2016 году Лукин вернулся в Россию и был задержан сразу по прилете в Москву.

По версии следствия, Лукин организовал убийство Доркина. Сумма задатка составила восемь тысяч долларов. Лукин, как считает следствие, приобрел оружие и снабдил им трех знакомых, которых привлек в свою преступную группу для совершения заказного преступления.

Он отрицает свою причастность к убийству. При этом следствие так и не установило заказчика и мотив преступления. По этой причине присяжные дважды выносили Лукину оправдательный вердикт, но оба раза прокуратура добивалась отмены приговора.