Французский фигурист-чемпион ответил на вопрос о сомнениях перед поездкой в Россию

Французский хореограф Амодио заявил, что не боялся поездки в Россию

Чемпион Европы по фигурному катанию (2011), а ныне хореограф Флоран Амодио ответил на вопрос о сомнениях перед поездкой в Россию. Его слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Да, безусловно, сейчас сложные времена, но, как я сказал, в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья», — заявил французский специалист, отметив, что не боялся поездки в страну. Амодио подчеркнул, что как тренер должен помогать молодым фигуристам из всех стран.

Ранее стало известно, что французский хореограф поставил программу чемпиону России по прыжкам 2025 года Николаю Угожаеву. Также он будет участвовать в тренировочных сборах штаба Александра Волкова в Подмосковье.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.