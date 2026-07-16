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08:15, 16 июля 2026Моя страна

Россияне выбрали лучшие целебные источники страны

Лучшие источники в России оказались на Курилах, Камчатке и в Бурятии
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Телеканал «Моя Планета» совместно с Русским географическим обществом (РГО) определил лидеров народного рейтинга целебных источников России. Голосование проходило в официальных сообществах организаций и было приурочено к съемкам нового телепроекта «Живая вода». Из десяти уникальных локаций, предварительно отобранных редакцией канала, пользователям предстояло выбрать одну. Результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на первом месте оказался термальный комплекс «Кипящая река» (о. Итуруп, Сахалинская область), набрав 24 процента голосов. На втором месте расположились горячие источники парка «Налычево» (Камчатский край), за который проголосовали 23,4 процента респондентов. Третье и четвертое места заняли столбовские источники в Сахалинской области (16,4 процента) и озеро Эльтон в Волгоградской области (12,6 процента). Замкнули пятерку Шумакские минеральные источники в Бурятии, за них проголосовали 9,5 процента участников опроса.

Кроме того, в шорт-лист вошли Кислые источники (8,9 процента), Ахтынские термы Дагестана (8,7 процента), Аржаан Тарыс (6,7 процента), Бирагзанг (6,1 процента) и Ажыг-Суг (5 процентов).

Главный редактор телеканала Роман Лобашов также объяснил смысл данного опроса. По его словам, результаты отражают ключевой тренд современного туризма: путешественники стремятся не просто к комфорту, а к подлинному контакту с природой.

«Лидеры рейтинга — Итуруп, Камчатка и Кунашир — это настоящие "края земли", путь к которым лежит через вулканы и шторма. Парадокс заключается в том, что чем сложнее маршрут, тем ценнее становится само исцеление. Мы стремились показать философию проекта "Живая вода": дорога и усилие уже являются частью терапии. Реакция аудитории доказывает, что люди ищут места силы для восстановления связи с миром и собой», — отметил он.

Ранее российским туристам назвали регионы страны, подходящие для информационного детокса.

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