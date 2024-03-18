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19:13, 18 марта 2024Путешествия

Туристам назвали регионы России для отдыха от гаджетов

Тюменская область названа подходящим для информационного детокса регионом

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Российским туристам назвали регионы страны, подходящие для информационного детокса. Соответствующее исследование сервиса путешествий «Туту» оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, для отдыха от гаджетов подойдет Тюменская область, известная термальными источниками и густыми лесами. Там туристы смогут поплавать в горячем бассейне с целебной водой или отправиться в поход в тайгу. Красноярский край может предложить любителям путешествий без смартфонов отправиться к мистическому плато Путорана, которое часто называют аномальной зоной и местом силы.

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Подойдет для такого отдыха и Приморский край, отмечают эксперты. «Чтобы устроить информационный детокс, совсем необязательно забираться в глухие леса. Достаточно отправиться из Москвы во Владивосток. Разница во времени семь часов точно не позволит вам постоянно переписываться с друзьями и отвечать в рабочих чатах», — объяснили они.

В списке также значатся такие республики, как Хакасия, Бурятия, Алтай, Дагестан и Чукотский автономный округ.

Ранее Самара, Алтай и Пятигорск вошли в число лучших направлений для отдыха с детьми. Так, Самара сможет удивить ребенка Парком чудес «Галилео», где можно поучаствовать в различных мастер-классах и химических опытах.

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      Зарина Дзагоева
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