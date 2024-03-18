Туристам назвали регионы России для отдыха от гаджетов

Тюменская область названа подходящим для информационного детокса регионом

Российским туристам назвали регионы страны, подходящие для информационного детокса. Соответствующее исследование сервиса путешествий «Туту» оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, для отдыха от гаджетов подойдет Тюменская область, известная термальными источниками и густыми лесами. Там туристы смогут поплавать в горячем бассейне с целебной водой или отправиться в поход в тайгу. Красноярский край может предложить любителям путешествий без смартфонов отправиться к мистическому плато Путорана, которое часто называют аномальной зоной и местом силы.

Подойдет для такого отдыха и Приморский край, отмечают эксперты. «Чтобы устроить информационный детокс, совсем необязательно забираться в глухие леса. Достаточно отправиться из Москвы во Владивосток. Разница во времени семь часов точно не позволит вам постоянно переписываться с друзьями и отвечать в рабочих чатах», — объяснили они.

В списке также значатся такие республики, как Хакасия, Бурятия, Алтай, Дагестан и Чукотский автономный округ.

Ранее Самара, Алтай и Пятигорск вошли в число лучших направлений для отдыха с детьми. Так, Самара сможет удивить ребенка Парком чудес «Галилео», где можно поучаствовать в различных мастер-классах и химических опытах.

