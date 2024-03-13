Россиянам назвали лучшие направления для отдыха с ребенком

Лучшими направлениями для отдыха с детьми названы Самара, Алтай и Пятигорск

Самара, Алтай и Пятигорск вошли в число лучших направлений для отдыха с детьми. Такие данные назвали специалисты «Яндекс. Путешествий», исследование которых оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Самара сможет удивить ребенка Парком чудес «Галилео», где можно поучаствовать в различных мастер-классах и химических опытах. Дорога на поезде туда-обратно обойдется от 4,8 тысячи рублей. В Республике Алтай юных путешественников ждут свежий воздух и природные достопримечательности. Добраться туда можно на самолете, билеты для взрослого и ребенка будут стоить от 37 тысяч рублей. А в Пятигорске родителей и детей порадуют горные походы и музеи.

«Стоимость билета на самолет для взрослого и ребенка из Москвы до Ставрополя составит около 27 тысяч рублей в обе стороны, далее нужно будет сесть на автобус до Пятигорска — на это придется потратить еще от 820 рублей с человека», — указано в сообщении.

Из зарубежных направлений наилучшими для путешествий с детьми названы Египет, ОАЭ и Таиланд.

Ранее стало известно, что спрос на раннее бронирование отелей в Мурманской области на лето 2024 года вырос на 389 процентов, в Северной Осетии — на 381 процент, а в Карачаево-Черкесии — на 351 процент.

