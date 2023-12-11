«Больше, чем путешествие»: Долина гейзеров на Камчатке, Байкал, Арктика. Как молодежь открывает для себя Россию

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», созданная как система поощрения выдающейся молодежи, работает с 2021 года. Благодаря программе уже свыше 145 тысяч молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимые проекты и нашли новых друзей. А в ноябре в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» прошел Первый одноименный молодежный туристический форум. О том, как программа влияет на развитие молодежного туризма в стране, — в материале «Ленты.ру».

«Больше, чем путешествие» изначально задумывалась как система поощрения талантливой молодежи. Глава государства Владимир Путин поддержал идею о создании программы на Наблюдательном совете президентской платформы «Россия — страна возможностей» в апреле 2021 года. Годом спустя было принято решение о расширении программы за счет объединения таких проектов, как «Больше, чем работа», «Открываем Россию заново», «Студтуризм» и других.

Рассмотреть вопрос о формировании программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма путем консолидации успешных молодежных проектов и программ, в том числе проекта «Больше, чем путешествие», программы молодежного и студенческого туризма, программы мобильности волонтеров, иных аналогичных проектов и программ Владимир Путин из поручения главы государства правительству по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября 2022 года

Сегодня участниками программы могут стать школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих — активные участники, призеры и победители 203 всероссийских проектов. Среди партнеров, которые их реализуют, — Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», президентская платформа «Россия — страна возможностей», Минобороны России, Российское общество «Знание», АНО «Большая перемена» и другие.

Больше возможностей

Возможностей, чтобы открывать для себя страну снова и снова, — множество. Вот только не все об этом знают. Экспертный центр всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» совместно с программой «Больше, чем путешествие» провели опрос среди студентов. Оказалось, что три четверти из них (76 процентов) планируют отдых в регионах России. А самыми привлекательными видами туризма оказались культурно-познавательный (70 процентов), развлекательный (61 процент) и активный (53 процента).

Наиболее востребованными мерами поддержки туризма участники опроса назвали программы льгот для оплаты туристических поездок, студенческие обмены между регионами России, расширение экскурсионных возможностей Григорий Гуров из высказывания бывшего заместителя министра науки и высшего образования России летом 2022 года

Сейчас Григорий Гуров является председателем правления «Движения Первых». По его словам, программа «Студтуризм», которая охватывает 115 городов в 83 субъектах, позволяет учащимся посещать регионы страны, останавливаясь в кампусах и общежитиях вузов. А программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» дает еще больше возможностей молодым людям путешествовать.

Смысл программы не в отдыхе и развлечениях. Молодые люди посещают образовательные организации и промышленные предприятия, знакомятся с молодыми учеными и бизнесменами. Они могут сами внести вклад в развитие городов, например, стать соавторами путешествий или принять участие в волонтерской деятельности. Такой разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию. Многие участники проекта, кто хорошо себя проявил, получили предложение о стажировке и трудоустройстве.

Первый молодежный

Ключевым туристическим событием года, объединившим представителей молодежного туризма страны, стал Первый молодежный туристический форум «Больше, чем путешествие». Он проходил в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Масштабное мероприятие собрало более 1,5 тысячи человек из 85 регионов, включая молодых людей из четырех новых российских субъектов.

Здесь обсуждали лучшие практики путешествий, обменивались опытом и вместе формировали эффективные решения, направленные на повышение доступности молодежных путешествий. Главной площадкой проведения стал 55-й павильон — Дом молодежи, посвященный достижениям и возможностям самореализации молодого поколения страны за последние десятилетия.

В программу форума вошли творческие встречи, кинопоказы документального кино, викторины и экскурсии. Форум, организатором которого является программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», прошел при поддержке АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия». Стратегическим партнером выступило Минобрнауки России, партнерами — президентская платформа «Россия — страна возможностей», Общество «Знание», Российское движение детей и молодежи «Движение Первых».

Сегодня туризм — это действительно «Больше, чем путешествие». Это познание, приобретение навыков, полезные знакомства. По статистике, почти 90 процентов молодых людей хотят путешествовать по родной стране. Нам важно, чтобы ее жители, а в особенности дети и молодежь, чувствовали, что они могут внести личный вклад в развитие государства, ощущали причастность к разным сферам его жизни. Это смыслы, заложенные в саму программу. Здорово, что к круглым столам, лекциям, мастер-классам, кинопоказам, экскурсиям на форуме присоединилась сама молодежь — нам важно говорить с ней на одном языке. Мы уверены в том, что знакомить ребят с родной страной, рассказывать о ее достижениях и возможностях нужно с детства, ведь спустя время именно эти молодые люди будут формировать внутреннюю политику России и определять приоритетные векторы ее развития Ксения Разуваева руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)

Активности форума проходили не только в Москве. Например, в Самаре ребята посетили ночь искусств в арт-кластере, в Волгоградской области прошли соревнования по спортивному ориентированию, в Брянской — «Международный патриотический фестиваль», а в Ростовской — интеллектуальная викторина.

Слово участникам

«После двух поездок по программе "Больше, чем путешествие" я полюбила туризм и решила для себя, что хочу заниматься им профессионально. Теперь я студентка второго курса Российского государственного университета туризма и сервиса. Мне очень понравилась организация туров, в которых я принимала участие: как работали с нами принимающие стороны, как красиво и подробно нам рассказывали и показывали разные места», — рассказала участница программы и форума девятнадцатилетняя София Мишинева из Москвы.

На пленарном заседании «Большой диалог о трендах молодежного туризма» директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин озвучил результаты опроса, проведенного организацией осенью 2023 года. Согласно статистике, молодежь до 34 лет предпочитает урбанизированный отдых, а аудитория старше 35 лет летом любит выбираться за город. Популярными городами для поездок молодежи становятся те, что пока еще не стали полноценными туристическими магнитами. Это Ижевск, Владикавказ, Новосибирск и Казань.

Блогер, ведущий шоу-программы «Шоу маминой подруги», тик-ток-сериала «Суббота» Артем Пименов в своем выступлении сделал акцент на использовании передовых технологий в индустрии туризма, а профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества (РГО) Богдан Булычев — на развитии экотуризма.

«С каждым днем экотроп в нашей стране становится все больше. Пешеходный туризм — это настоящая перезагрузка на природе, детокс, который необходим каждому. Не бойтесь менять продуманный маршрут, ведь самое главное в путешествии не финальная точка, а сам путь. Наслаждайтесь путешествиями и вдохновляйтесь ими: благодаря испытанным эмоциям вы продлеваете свою жизнь», — сказал Богдан.

Резюме

Вокруг «Больше, чем путешествие» сформировалось целое сообщество: это тысячи участников программы и ее мероприятий, представили органов исполнительной власти, профессионалы туристической отрасли и многие другие — все те, кто вносит вклад в развитие молодежного туризма по всей стране.

На форуме межрегиональные команды разработали и презентовали более 50 предложений по проведению полезных активностей в сфере туризма, среди которых — учреждение ежегодной премии «Лучший молодежный региональный маршрут», организация всероссийского съезда по инклюзивному туризму с обменом практиками, создание цифрового паспорта туриста и многое другое. В дальнейшем эти инициативы команда сообщества планирует проработать и реализовать.

Еще одним результатом работы форума стала презентация стандарта программы «Больше, чем путешествие». Это новый подход к реализации туристических поездок для молодежи, где, помимо туристической составляющей, присутствуют еще полезная и образовательная. Подобная философия путешествий позволяет ребятам знакомиться со страной, раскрывать свой потенциал и вносить вклад в развитие посещаемого региона, находить друзей и наставников. В ходе форума его участники разработали 15 новых туров по стандарту «Больше, чем путешествие». Планируется, что они будут доработаны и интегрированы в программу.

Еще один результат — презентация социально-коммуникативной компоненты программы «Больше, чем путешествие» в добавление к уже существующим туристической, образовательной и полезной. В этом формате молодые люди смогут не только узнавать новое о регионах, но и выстраивать партнерские отношения для совместной работы над новыми проектами.

Кроме того, на форуме запустили новый творческий конкурс — «Путешествие по России». До конца ноября у участников программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» была возможность рассказать в письменном виде о своих поездках и приложить иллюстрации. Планируется, что работа победителя пройдет обработку искусственным интеллектом и будет воплощена в виде мурала на одной из городских стен в Сочи во время проведения Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.

Обучение вне вуза

Как отметили участники форума, программа «Больше, чем путешествие» помогает молодым гражданам сформировать восприятие родной страны, используя потенциал полезных путешествий по России. За время развития программы было разработано свыше 900 уникальных туристических программ в 82 российских регионах.

В проекте «Открываем Россию заново» студенты реализуют профессиональные навыки в экспедициях еще во время учебы. Только за сентябрь, октябрь и неполный ноябрь этого года в 39 экспедиций отправились 530 ребят. Они работали над созданием умного энергоэффективного жилья в Арктической зоне, формировали туристический бренд города Ноябрьска, возрождали любовь к сельской России в ходе экспедиции на Русский Север.

Цель проекта «Больше, чем работа», который также реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие», — создать условия для профессионального развития молодежи. К нему уже присоединились 228 предприятий из 62 регионов страны. Среди них — «Лукойл», «Татнефть», Объединенная металлургическая компания (ОМК) в Выксе.

Молодые люди могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве, а также применить полученные знания в родном регионе. Так, в прошлом году участница проекта «Больше, чем работа» проходила стажировку на предприятии «Тольяттикаучук», после которой поступила в магистратуру на целевое место. Скоро она вернется в эту организацию уже в качестве сотрудника.

С рюкзаком за спиной

С начала мая более полумиллиона молодых людей приняли участие в походах в рамках проекта «Развитие пешеходного туризма». Это еще одна из инициатив программы «Больше, чем путешествие», цель которой — сделать пешеходный туризм массовым, ведь походы — это не только новые открытия, но и отличная возможность найти друзей и единомышленников. Этот вид туризма отличается доступностью и оказывает положительное влияние на физическое и духовное состояние человека. Помимо этого, в походах молодые люди получают новые знания и возможность для социализации: они вместе разводят огонь и разбивают лагерь, готовят еду, устраивают душевные встречи у вечернего костра.

Походы были приурочены к памятным датам, например, Дню флага, Дню семьи, любви и верности, Дню России, а ко Дню знаний для молодых людей на природе организовали тематические уроки, лекции и мастер-классы по истории, географии, биологии и т.д. Работа по обновлению существующих туристических троп и разработке новых, повышению их доступности и продвижению ценностей пешеходного туризма среди жителей страны началась в мае 2023 года в 13 пилотных регионах. Сегодня эта цифра увеличилась до 22 регионов, где оборудовано уже 73 тропы.

О развитии пешеходного туризма говорили и на туристических слетах, организатором которых выступила программа Росмолодежи. Первый — «Маевка. Больше, чем путешествие» — прошел в мае этого года в Пятигорске. Он открыл новый сезон путешествий по стране для молодежи и стал частью программы по возрождению культуры пешеходного туризма.

Спустя четыре месяца там же был проведен Всероссийский туристический слет, собравший 1 тысячу человек: 600 детей и подростков из «Движения Первых» и 400 опытных и начинающих путешественников, экскурсоводов, представителей отрасли, общественных организаций и региональных органов власти из 86 регионов России. Результаты проекта по развитию пешеходного туризма представители регионов обсудили с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Проводники смыслов и не только

Говоря о программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие», нельзя не сказать об экскурсоводах. Сегодня в рамках программы реализуется конкурс «Проводники смыслов» — проект, направленный на отбор и подготовку экскурсоводов для работы на Международной выставке-форуме «Россия». Среди его участников — не только профессиональные и начинающие экскурсоводы, но и сотрудники музеев, краеведы, профильные студенты. Свыше 2 тысяч специалистов со всей страны до апреля 2024 года будут рассказывать жителям России о достижениях регионов последнего десятилетия и новых возможностях для развития молодежи.

Самому младшему участнику конкурса 18 лет, а самому опытному — 70. Среди специалистов есть девушка с ограниченными возможностями здоровья, а присоединиться к сообществу проводников смыслов хотели и подростки, заявки приходили от 16-17-летних ребят со всей страны.

Путешествуя, молодежи, в том числе из новых регионов, важно чувствовать свою причастность к жизни России, открывать для себя новые возможности для самореализации. В этом им сегодня как раз помогает программа «Больше, чем путешествие». До конца 2023 года в поездки по стране по программе «Больше, чем путешествие» в рамках таких проектов, как «Пишем будущее», «Спасибо, братцы», «Дети новых регионов» и многих других, отправятся более 13 тысяч человек.

Для них же в этом году был также был запущен проект «Родные места». С сентября по ноябрь молодые люди из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей приедут в гости к своим сверстникам в другие российские регионы. Они побывают в творческих и студенческих кластерах, познакомятся с общественной и добровольческой деятельностью, пройдут практику на предприятиях.