Россияне летом массово устремятся в Мурманск и Северную Осетию

Спрос на бронирование отелей в Мурманской области на лето вырос на 389 процентов

Спрос на раннее бронирование отелей в Мурманской области на лето 2024 года вырос на 389 процентов, в Северной Осетии — на 381 процент, а в Карачаево-Черкесии — на 351 процент. О том, что россияне летом массово устремятся по этим трем направлениям, свидетельствуют данные поиска авиабилетов и бронирования отелей сервиса «Яндекс Путешествия», исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Кроме того, спрос вырос и на отели в Карелии (+303 процента) и в Камчатском крае (+287 процентов). В источнике также говорится, что летом 2024 года россияне планируют отдых не только в самых популярных туристических местах, но и в новых. Так, например, вырос спрос на отели во Владимирской, Ростовской, Нижегородской и Калининградской областях. На юге страны самыми востребованными регионами стали Крым и Краснодарский край.

Аналитики сервиса отметили, что у отечественных путешественников появился интерес к Екатеринбургу и другим городам Свердловской области: количество броней отелей на лето там выросло на 248 процентов по сравнению с 2023 годом. Москва, Московская область и Санкт-Петербург и Ленобласть тоже остаются привлекательными направлениями для летнего отдыха.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник назвал Абхазию самым дешевым направлением для отдыха летом. По его словам, наиболее бюджетная курортная зона внутри этой страны — Очамчира.

