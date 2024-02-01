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06:00, 1 февраля 2024Путешествия

Названо самое дешевое направление для отдыха россиян летом

Турагент Мельник назвал Абхазию самым дешевым направлением для отдыха летом

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В сегодняшних реалиях осталось только три сезонных региона, где российские туристы могут отдохнуть летом, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру», а также выделил самое дешевое направление.

Турагент сообщил, что операторы будут выставлять пакетные предложения для отдыха летом 2024 года в России, преимущественно курортах Краснодарского края, приграничной Абхазии и Турции. «К сожалению, это все, что у нас осталось. Других направлений на лето пока что не планируется», — резюмировал Мельник.

По его словам, могут также формироваться туры в Египет и Арабские Эмираты, но они не будут пользоваться особым спросом, так как не подходят для отдыха в этот период по климатическим условиям. «Это достаточно жаркие страны, температура в 50 градусов никому не нужна», — пояснил эксперт.

Дешевле всего летом этого года будет отдых в Абхазии, поделился Мельник. А наиболее бюджетной курортной зоной внутри этой страны является Очамчира. «Если бы у нас был открыт Крым на полетной программе, то был бы дешевле Крым, но пока дешевле абхазия», — заключил он.

Ранее российским туристам назвали наиболее дешевые и безвизовые направления для отпуска в зимний период, в их числе оказались Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан.

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      Екатерина Смирная
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