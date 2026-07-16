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Из жизни
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08:03, 16 июля 2026Из жизни

Супруги три года держали приемную дочь в запертой комнате

В США супруги три года держали приемную дочь в запертой комнате без туалета
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: FotoCuisinette / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, супруги Дженнифер и Джоэл Конерт арестованы по обвинению в жестоком обращении с 12-летней приемной дочерью. Об этом сообщает People.

По данным следствия, девочку три года держали в запертой комнате без туалета. По словам ребенка, из-за этого ей приходилось справлять нужду под себя, а затем застирывать одежду уксусом и отбеливателем в маленьком тазу, сушить ее и снова надевать. Всего у девочки было три комплекта одежды. Спала она на надувном матрасе.

Спальня закрывалась снаружи, окно не открывалось, а внутри стоял генератор белого шума. Он заглушал звуки, которые издавала девочка, чтобы скрыть ее существование от посторонних. По словам ребенка, иногда ее выпускали, чтобы она помылась во дворе. Это происходило даже в плохую погоду.

При этом у супругов было еще шестеро биологических детей. Они жили в нормальных условиях: у них были чистые комнаты, игрушки, личные вещи.

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В ходе расследования выяснилось, что девочка подвергалась физическому и психологическому насилию. За неделю до начала расследования Дженнифер таскала ее за волосы и ударила по лицу, разбив губу. Она регулярно оскорбляла ребенка и говорила, что та пошла в биологическую мать-наркоманку. Известно, что девочку также заставляли переписывать стихи из Библии.

На допросе Дженнифер и Джоэл не отрицали обвинений и подтвердили слова приемной дочери. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в деревне Хамден, США, полиция случайно обнаружила в одном доме 16 детей, годами живших в антисанитарных условиях. В помещении было зафиксировано большое количество бактерий и человеческих фекалий.

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