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Из жизни
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11:06, 3 июля 2026Из жизни

В одном доме нашли 16 одичавших детей

В США 16 детей годами держали в комнате без еды и воды
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Julio-Cesar Chavez / Reuters

В деревне Хамден, США, полиция случайно обнаружила в одном доме 16 детей, годами живших в антисанитарных условиях. Об этом сообщает WLWT.

Полицейские наткнулись на одичавших детей в возрасте от полутора до 18 лет в рамках другого расследования. Детей держали в комнате площадью 13 квадратных метров без еды и воды. В помещении было зафиксировано большое количество бактерий и человеческих фекалий. По словам шерифа округа Винтон Райана Кейна, домашний скот на участке содержался в лучших условиях, чем дети.

Некоторые из них, в том числе 18-летняя девушка, не могли говорить. Двоих детей пришлось экстренно госпитализировать. Один ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. «Если бы мы промедлили еще сутки, с высокой вероятностью речь шла бы об одной или нескольких смертях», — отметил генеральный прокурор штата Огайо Энди Уилсон. Штат намерен добиться временной опеки над всеми несовершеннолетними.

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Уилсон назвал увиденное чистым злом. Родителей, бабушку и дедушку детей арестовали. Известно, что дело носит внутрисемейный характер и не связано с торговлей людьми. Обыски в доме продолжаются, правоохранители не исключают новых обвинений.

Ранее сообщалось, что в городе Свентохловице, Польша, полиция спасла из родительского плена 42-летнюю женщину Миреллу. Она утверждает, что ее 27 лет не выпускали из комнаты.

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