20:08, 15 октября 2025

Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

В Польше родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты даже к врачу
Фото: Pomagam.pl

В городе Свентохловице, Польша, полиция спасла из родительского плена 42-летнюю женщину по имени Мирелла. Об этом пишет Fakt.

Полиция прибыла в квартиру семьи 29 июля из-за жалоб на крики. Внутри они нашли женщину с ранами на ногах. Они были настолько глубокими, что местами обнажали кости. Ее срочно доставили в больницу.

Женщина рассказала врачам, что ее зовут Мирелла. Она утверждает, что ее 27 лет не выпускали из комнаты. Родители держали ее в плену и запрещали ей контактировать с внешним миром. За все эти годы она ни разу не была у врача и парикмахера. Не было у нее и документов.

По словам соседей, последний раз они видели Миреллу в 1997 году. «Она была нормальным, здоровым ребенком, — рассказала о ней соседка по имени Луиза. — Мы бегали по двору, лазили по деревьям, с ней никогда ничего не происходило».

Мирелла пропала, когда ей было 15 лет. Соседи рассказали, что спрашивали у ее родителей, почему они не ищут ее. Те отвечали, что Мирелла была их не родной дочерью и вернулась к биологическим родителям.

Женщине пришлось провести в больнице два месяца. Полиция пока не начала расследование. Она ожидает указаний от Центра социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что в штате Коннектикут, США, 32-летний мужчина устроил пожар ради побега из жестокого плена мачехи. Она не выпускала его на улицу на протяжении 20 лет.

