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20:48, 14 марта 2025Из жизни

Стали известны подробности 20 лет жизни мужчины в плену у мачехи

В США мужчина 20 лет жил в плену у мачехи и устроил пожар ради побега
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Courtesy of Waterbury Police

В штате Коннектикут, США, 32-летний мужчина устроил пожар ради побега из жестокого плена мачехи. О подробностях его жизни пишет CT Post.

17 февраля пожарные приехали на вызов в город Уотербери и спасли из огня сильно истощенного мужчину. Он был грязным, его волосы были спутанными, а зубы — гнилыми. Мужчине оказали первую помощь. Он признался, что сам поджег дом с помощью зажигалки, дезинфицирующего средства для рук и бумаги. «Я хотел свободы», — объяснил он.

Стало известно, что с 11 лет мужчина жил со своей мачехой — 56-летней Кимберли Салливан. Мужчина вспомнил, что его с детства почти не кормили. Ему приходилось просить еду у знакомых в школе, воровать ее или искать что-то съедобное в мусорке.

Вскоре из-за мачехи он перестал ходить в школу. Его запирали в кладовой, где не было отопления зимой и не включался кондиционер летом, и выпускали лишь для того, чтобы он выполнял домашние дела. Ему не разрешалось выходить из комнаты даже для того, чтобы помыться или воспользоваться туалетом.

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Мужчина отметил, что, когда его отец еще был жив, ему иногда разрешали смотреть с ним телевизор или работать во дворе. Мужчина не мог особо помочь сыну, поскольку передвигался на инвалидной коляске.

Когда в 2024 году отца не стало, мачеха начала запирать пасынка на 22, а иногда даже на 24 часа в день. На это время она давала ему только два сэндвича и две маленькие бутылки воды.

Мужчина рассказал полиции, что ему было нечего делать в кладовой — он убивал время, считая машины, которые видел в окно. Ему никогда не оказывали ни медицинскую, ни стоматологическую помощь. Салливан угрожала пасынку, что лишит его еды или будет выпускать из комнаты еще реже, поэтому он боялся убегать. Он признался, что устроил пожар в порыве отчаяния.

Салливан арестовали. Она отвергает все обвинения. Женщина заявила, что никогда не запирала пасынка. Однако во время обыска полиция увидела замки на двери комнаты мужчины, которые можно было закрыть только с внешней стороны. «Факты этого дела, откровенно говоря, напоминают что-то из фильма ужасов», — заявил помощник прокурора штата Коннектикут.

Ранее сообщалось, что в США пропавшая восемь лет назад жительница штата Мичиган внезапно позвонила мачехе и попросила помочь ей. Ее удерживали в номере отеля, где также нашли наркотики, мобильный телефон и пистолет.

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