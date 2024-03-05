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13:00, 5 марта 2024Из жизни

Пропавшая в 2017 году женщина внезапно позвонила мачехе и попросила о помощи

В США освободили пропавшую в 2017 году 30-летнюю женщину

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В США пропавшая семь лет назад жительница штата Мичиган внезапно позвонила мачехе и попросила помочь ей. Об этом пишет Fox News.

30-летняя женщина числилась пропавшей без вести с 2017 года. Однако в понедельник, 26 февраля, она сумела дозвониться супруге отца и сообщить, что ее удерживают в мотеле Evergreen города Инкстер.

Полицейские прибыли по указанному адресу и услышали женский плач и крики в одном из номеров. Они ворвались в комнату и освободили пострадавшую. Ее сразу же отправили в больницу на освидетельствование. Сейчас женщина воссоединилась с семьей.

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При обыске номера, где ее держали, следователи обнаружили наркотики, мобильный телефон и пистолет. По словам детективов, подозреваемый в похищении женщины установлен, однако пока не арестован. «Мы пока разбираемся. Допрашиваем ее, чтобы установить, имел ли место случай торговли людьми, домашнего насилия или что-то еще», — заявил лейтенант полиции штата Мичиган Майк Шоу.

Он также отметил, что пока не хочет использовать слово «похищение», так как пострадавшая могла знать злоумышленника и состоять с ним в отношениях.

Ранее сообщалось, что житель Индии попытался заставить возлюбленную выйти за него замуж и похитил ее сына. Мужчина из города Бхопал был долгое время влюблен в 25-летнюю женщину, которая пострадала от его действий.

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      Никита Савин
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