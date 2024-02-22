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12:19, 22 февраля 2024Из жизни

Мужчина похитил ребенка возлюбленной в попытке заставить выйти за него замуж

В Индии мужчина похитил ребенка женщины, чтобы заставить выйти за него замуж

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Житель Индии попытался заставить возлюбленную выйти за него замуж и похитил ее сына. Об этом сообщает The Times of India.

Рахул Ядав из города Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, был долгое время влюблен в 25-летнюю женщину. Он знал ее с детства и хотел жениться на ней. Однако индианку выдали замуж за другого мужчину, от которого она позже родила ребенка. В 2023 году Ядав нашел номер телефона соперника и отправил ему совместные старые фотографии с его женой. Это привело к ссоре между супругами, и индианка вместе с сыном переехала к родителям.

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Однажды женщине нужно было пойти на рынок с матерью, поэтому она оставила ребенка у своего брата, который работает в ресторане. Родственник некоторое время был очень занят, а потом обнаружил, что его племянник пропал. Он сообщил о произошедшем сестре, и та обратилась в полицию. Женщина сразу заподозрила Ядава в похищении сына и рассказала об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Предположения матери оказались верными. С помощью записей с камер видеонаблюдения полиция выяснила, что ребенка похитил Ядав. Мужчину выследили и задержали, а мальчика передали матери. Похититель признался, что украл ребенка индианки, так как хотел заставить ее стать его женой. Мужчина заявил, что расправился бы с мальчиком, если бы женщина отказалась.

Ранее сообщалось, что в Нигерии горничная похитила маленькую девочку и продала ее на рынке. К тому времени, когда горничную нашли, она успела продать ребенка.

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      Алиса Удовик
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