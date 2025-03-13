Мачеха более 20 лет держала пасынка в плену

В США мачеха забрала пасынка из школы и держала его в плену более 20 лет

В городе Уотербери (Коннектикут, США) 56-летняя Кимберли Салливан забрала из школы пасынка и более 20 лет держала его в плену. Об этом сообщило издание WFSB.

Отмечается, что на момент похищения мальчику было 14-15 лет. Мачеха долгое время скрывала издевательства над приемным сыном. Несмотря на проводимые правоохранительными органами проверки, нарушения выявлены не были.

Впервые в поле зрения правоохранителей семья попала в 2005 году. Стражи порядка посетили дом Салливан и пообщались с подростком, однако ничего подозрительного не заметили.

Новый поворот в истории произошел 17 февраля 2025 года. В тот день экстренные службы прибыли на вызов в дом Салливан. Хозяйка жилища смогла выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь.

Мужчина, весивший около 31 килограмма, надышался угарным газом. Позднее во время общения со спасателями он признался, что последние 20 лет находился в тесной комнате. Также пасынок Салливан сообщил, что специально устроил пожар ради собственного спасения.

Полицейским мужчина рассказал, что ему давали две чашки воды в день и иногда заставляли пить воду из унитаза. Также он признался, что давно не был на улице.

«Это худшее обращение с людьми, которое я когда-либо видел. Невозможно представить, что кто-то может так обращаться с любым человеком, не говоря уже о члене семьи», — рассказал начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

Ранее сообщалось, что в США пропавшая семь лет назад жительница штата Мичиган внезапно позвонила мачехе и попросила помочь ей. 30-летняя женщина числилась пропавшей без вести с 2017 года.