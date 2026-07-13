Стали известны подробности о спасении 16 одичавших детей. Их годами держали в крохотной комнате, некоторые дети не умели говорить

30 июня 2026 года в американском штате Огайо сотрудники полиции пришли в обычный неприметный дом с рутинной проверкой. Внутри их ждала находка, которая шокировала даже опытных следователей. В грязной комнате площадью 13 квадратных метров оказались заперты 16 одичавших детей, некоторые из которых даже не умели говорить. Их не выпускали оттуда годами и почти не кормили.
Дети годами жили без нормальной еды и воды и никогда не ходили в школу
Полиция пришла в дом супругов — Элизабет Сайдерс и Гэри Сайдерса-младшего — в рамках другого, не связанного с семьей расследования. Внутри они нашли 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет. Они находились в комнате площадью около 13 квадратных метров, заваленной фекалиями.
Некоторые из них так и не научились говорить. У самого старшего ребенка была задержка в развитии, он не мог написать даже собственное имя. Как удалось выяснить позднее, дети жили в одной комнате без нормальной еды и воды как минимум четыре года. Двоих из них пришлось экстренно госпитализировать, еще один ребенок попал в реанимацию, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
Если бы мы промедлили еще сутки, с высокой вероятностью речь шла бы об одной или нескольких смертях
Позже прокурор назвал увиденное чистым злом. Шериф округа Винтон Райан Кейн заметил, что домашний скот на участке содержался в лучших условиях, чем эти дети.
Дедушку детей освободили из-под стражи из-за проблем со здоровьем
Всех четверых взрослых, живших в том же доме, арестовали. За решетку попали предполагаемые родители — 33-летняя Элизабет и 36-летний Гэри, а также родители отца — 73-летний Гэри Сайдерс-старший и 67-летняя Кристина Сайдерс. Каждому предъявили по 16 обвинений в создании угрозы для жизни детей. Все четверо заявили, что невиновны.
Вскоре Сайдерса-старшего освободили. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, поэтому его содержание под стражей обходилось слишком дорого.
По судебным документам, среди спасенных значатся дети 16, 15, 14, 13, 11, 10, 8, 6 и 5 лет, а также три пары близнецов: четырехлетние, двухлетние и годовалые
Теперь все 16 детей находятся под опекой Агентства по обслуживанию детей округа Винтон. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Появились слухи, что детей держали в клетках и заклеивали им рты скотчем
После огласки жуткой истории американцы стали задаваться вопросом: как вышло, что столько лет никто не замечал целых 16 бедствующих детей? В программе NewsNation бывший агент ФБР Дженнифер Коффиндафер объяснила, что семья постоянно переезжала и скрывалась от властей. Они умышленно не оформляли документы на детей и не записывали их в школу.
Они были довольно ловки в том, чтобы держать этих детей вне поля зрения и подальше от глаз следователей
Соседи заявили, что и предположить не могли, что рядом страдают дети. Почти никто их ни разу не видел. Исключение — сотрудница местного магазина Ариэль Гутьеррес. Она рассказала, что Гэри и Элизабет почти каждый вечер приходили к ним перед закрытием. Иногда они даже приводили с собой одного ребенка.
По словам Ариэль, ребенок выглядел крайне худым, прятал лицо за волосами, и ему никогда не разрешали говорить с посторонними. Из жалости сотрудники магазина бесплатно давали семье одежду и средства гигиены. При этом они ни разу не видели, чтобы Сайдерсы воспользовались их помощью.
С начала расследования в прессе и соцсетях стали появляться все более и более странные подробности. Так, кто-то стал утверждать, что детей держали в клетках и заклеивали им рты скотчем. Прокурор округа Билл Арчер назвал это ложью, а также заявил, что дело носит сугубо внутрисемейный характер. Оно не связано с торговлей людьми, поэтому опасности для местных жителей нет.
Предполагается, что за детьми перестали следить после инсульта Гэри Сайдерса-старшего
Гэри и Элизабет поженились в 2008 году в округе Мейсон, когда ему было 18, а ей — 15 лет. Как рассказал позже Ронни Флетчер, муж одной из старших сестер Гэри, Элизабет сбежала из неблагополучной семьи и стала жить у родителей мужа. По словам Флетчера, тогда это был обычный американский дом, где вырастили хороших детей, которые ходили в школу. Через два месяца после свадьбы у пары родился первый ребенок.
Спустя много лет у Гэри Сайдерса-старшего случился инсульт, который серьезно повлиял на его когнитивные функции и подвижность. Здоровье Кристины тоже стало сдавать. Флетчер полагает, что после этого бабушка и дедушка уже не могли поддерживать порядок, и условия в доме резко ухудшились.
Линн и Гэри — причина того, что эти дети, вероятно, до сих пор там и имели хоть какие-то средства к существованию
Следствию также стало известно, что у супругов могло быть больше детей. В ноябре 2022 года Сайдерс родила сросшихся девочек-близнецов. Они появились на свет на 24-й неделе беременности и не смогли выжить, несмотря на усилия врачей.
Брат Элизабет заявил, что во всем виноват низкий интеллект женщины и ее мужа
Флетчер признался, что он и его жена не знали, что в доме проживает столько детей. По словам мужчины, он встречал только двоих или троих из них, причем это было много лет назад. «Если бы мы знали, что в том доме все так же, мы бы что-то сделали — хотя бы просто поехали туда и забрали детей или дали бы им деньги», — заявил Флетчер.
Брат Элизабет, Джереми Рассел, заявил, что во всем виновато невежество, за которое нельзя винить. «Моя сестра и ее муж действительно старались изо всех сил в меру своего IQ. Это пособия виноваты. Низкий IQ и эти деньги, которые им платили», — добавил он.
Расследование продолжается, и власти не исключают, что выдвинут новые обвинения. Общественность же до сих пор пытается осмыслить, как в современной Америке 16 детей могли годами оставаться невидимками — не замеченными ни системой, ни соседями, ни случайными прохожими.