Стали известны подробности о спасении 16 одичавших детей. Их годами держали в крохотной комнате, некоторые дети не умели говорить

Брат матери 16 одичавших детей обвинил во всем ее низкий интеллект

30 июня 2026 года в американском штате Огайо сотрудники полиции пришли в обычный неприметный дом с рутинной проверкой. Внутри их ждала находка, которая шокировала даже опытных следователей. В грязной комнате площадью 13 квадратных метров оказались заперты 16 одичавших детей, некоторые из которых даже не умели говорить. Их не выпускали оттуда годами и почти не кормили.

Дети годами жили без нормальной еды и воды и никогда не ходили в школу

Полиция пришла в дом супругов — Элизабет Сайдерс и Гэри Сайдерса-младшего — в рамках другого, не связанного с семьей расследования. Внутри они нашли 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет. Они находились в комнате площадью около 13 квадратных метров, заваленной фекалиями.

Фото: Carolyn Kaster / AP

Некоторые из них так и не научились говорить. У самого старшего ребенка была задержка в развитии, он не мог написать даже собственное имя. Как удалось выяснить позднее, дети жили в одной комнате без нормальной еды и воды как минимум четыре года. Двоих из них пришлось экстренно госпитализировать, еще один ребенок попал в реанимацию, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Если бы мы промедлили еще сутки, с высокой вероятностью речь шла бы об одной или нескольких смертях Энди Уилсон генпрокурор штата Огайо

Позже прокурор назвал увиденное чистым злом. Шериф округа Винтон Райан Кейн заметил, что домашний скот на участке содержался в лучших условиях, чем эти дети.

Дедушку детей освободили из-под стражи из-за проблем со здоровьем

Всех четверых взрослых, живших в том же доме, арестовали. За решетку попали предполагаемые родители — 33-летняя Элизабет и 36-летний Гэри, а также родители отца — 73-летний Гэри Сайдерс-старший и 67-летняя Кристина Сайдерс. Каждому предъявили по 16 обвинений в создании угрозы для жизни детей. Все четверо заявили, что невиновны.

Вскоре Сайдерса-старшего освободили. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, поэтому его содержание под стражей обходилось слишком дорого.

Фото: Southern Ohio Regional Jail

По судебным документам, среди спасенных значатся дети 16, 15, 14, 13, 11, 10, 8, 6 и 5 лет, а также три пары близнецов: четырехлетние, двухлетние и годовалые

Теперь все 16 детей находятся под опекой Агентства по обслуживанию детей округа Винтон. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Появились слухи, что детей держали в клетках и заклеивали им рты скотчем

После огласки жуткой истории американцы стали задаваться вопросом: как вышло, что столько лет никто не замечал целых 16 бедствующих детей? В программе NewsNation бывший агент ФБР Дженнифер Коффиндафер объяснила, что семья постоянно переезжала и скрывалась от властей. Они умышленно не оформляли документы на детей и не записывали их в школу.

Они были довольно ловки в том, чтобы держать этих детей вне поля зрения и подальше от глаз следователей

Энди Уилсон генпрокурор штата Огайо

Соседи заявили, что и предположить не могли, что рядом страдают дети. Почти никто их ни разу не видел. Исключение — сотрудница местного магазина Ариэль Гутьеррес. Она рассказала, что Гэри и Элизабет почти каждый вечер приходили к ним перед закрытием. Иногда они даже приводили с собой одного ребенка.

Police tape and debris are seen at a home where authorities say they removed 16 children and arrested four adults in Hamden, Ohio, Wednesday, July 1, 2026. Фото: Carolyn Kaster / AP

По словам Ариэль, ребенок выглядел крайне худым, прятал лицо за волосами, и ему никогда не разрешали говорить с посторонними. Из жалости сотрудники магазина бесплатно давали семье одежду и средства гигиены. При этом они ни разу не видели, чтобы Сайдерсы воспользовались их помощью.

С начала расследования в прессе и соцсетях стали появляться все более и более странные подробности. Так, кто-то стал утверждать, что детей держали в клетках и заклеивали им рты скотчем. Прокурор округа Билл Арчер назвал это ложью, а также заявил, что дело носит сугубо внутрисемейный характер. Оно не связано с торговлей людьми, поэтому опасности для местных жителей нет.

Предполагается, что за детьми перестали следить после инсульта Гэри Сайдерса-старшего

Гэри и Элизабет поженились в 2008 году в округе Мейсон, когда ему было 18, а ей — 15 лет. Как рассказал позже Ронни Флетчер, муж одной из старших сестер Гэри, Элизабет сбежала из неблагополучной семьи и стала жить у родителей мужа. По словам Флетчера, тогда это был обычный американский дом, где вырастили хороших детей, которые ходили в школу. Через два месяца после свадьбы у пары родился первый ребенок.

I. Фото: Carolyn Kaster / AP

Спустя много лет у Гэри Сайдерса-старшего случился инсульт, который серьезно повлиял на его когнитивные функции и подвижность. Здоровье Кристины тоже стало сдавать. Флетчер полагает, что после этого бабушка и дедушка уже не могли поддерживать порядок, и условия в доме резко ухудшились.

Линн и Гэри — причина того, что эти дети, вероятно, до сих пор там и имели хоть какие-то средства к существованию

Ронни Флетчер родственник семьи Сайдерсов

Следствию также стало известно, что у супругов могло быть больше детей. В ноябре 2022 года Сайдерс родила сросшихся девочек-близнецов. Они появились на свет на 24-й неделе беременности и не смогли выжить, несмотря на усилия врачей.

Брат Элизабет заявил, что во всем виноват низкий интеллект женщины и ее мужа

Флетчер признался, что он и его жена не знали, что в доме проживает столько детей. По словам мужчины, он встречал только двоих или троих из них, причем это было много лет назад. «Если бы мы знали, что в том доме все так же, мы бы что-то сделали — хотя бы просто поехали туда и забрали детей или дали бы им деньги», — заявил Флетчер.

Фото: Carolyn Kaster / AP

Брат Элизабет, Джереми Рассел, заявил, что во всем виновато невежество, за которое нельзя винить. «Моя сестра и ее муж действительно старались изо всех сил в меру своего IQ. Это пособия виноваты. Низкий IQ и эти деньги, которые им платили», — добавил он.

Расследование продолжается, и власти не исключают, что выдвинут новые обвинения. Общественность же до сих пор пытается осмыслить, как в современной Америке 16 детей могли годами оставаться невидимками — не замеченными ни системой, ни соседями, ни случайными прохожими.