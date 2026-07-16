Константинов: Название «украинцы» искусственное, думаю, пришло время его отменить

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем официальном Telegram-канале опубликовал пост с рассуждением о появлении «украинской нации», отметив, что украинцы — это искусственное название и его пора отменить.

Константинов подчеркнул, что само название «Украина» появилось в XVI веке от слова «окраина», но при этом в период Речи Посполитой жителей этой территории называли русскими. А название «украинцы», по его словам пришло когда-то с кем-то, также может и уйти.

«Если бы оно существовало с незапамятных времен, тогда можно было бы говорить о том, что эта категория незыблема. Но этого нет. Итак, название это искусственное, сравнительно новое и, думаю, пришло время его отменить», — высказался Константинов.

Речь идет не о физической ликвидации носителей этого названия, а о том, чтобы перестать называть их «украинцами». Имеются ввиду сторонники и последователи Бандеры, их следует как-то иначе называть, добавил Константинов.

Глава парламента пояснил свою точку зрения тем, что, например, в период Великой Отечественной войны, когда весь советский народ единым фронтом шел к Победе, население Западной Украины отделилось. Значительная часть людей этого края выбрала «путь предателей», пошла за Бандерой.

«И, кстати, все сплошь называли себя "украинцами". А сегодня бандеровцы правят остатками Украины. И заставляют подвластное им население называть себя "украинцами"», — отметил Константинов.

Константинов также добавил, что на сегодняшний день люди не только в Крыму, но и в других регионах добровольно отказываются от обозначения своей национальности «украинец». А враг только и пытается, что разделить народ, поэтому бьет по вере, культуре, языку и истории.

«В официальных сводках их называют нацистами. Мы ведь с ними воюем? В том числе и украинцы, сохранившие историческую память. Так давайте отделим этих нацистов от украинцев — патриотов Русского мира», — заключил Константинов.

Ранее министр обороны Польши выступил с призывом по украинцам.