Обтягивающие шорты в стиле Ким Кардашьян вызвали ажиотаж в сети

Обтягивающие шорты-велосипедки в стиле участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян стали самой продаваемой вещью онлайн-ретейлера Amazon в дни скидок Prime Day 16 и 17 июля. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в это время было продано 287 тысяч пар. Amazon официально признал хлопковые шорты бренда Futuro Fashion бестселлером номер один в разделе женской моды.

Вещь продавалась на сайте в 19 вариантах расцветок по цене от трех долларов.

Ранее в июле участница британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Лорен Гуджер обвинила Ким Кардашьян в копировании своего стиля. Она опубликовала коллаж из двух фотографий в stories своего Instagram-аккаунта, на которых обе женщины были одеты в аналогичные облегающие костюмы и остроносые сапоги выше колен. Гуджер попросила подписчиков проголосовать, кому из них больше идет такой наряд, и добавила, что она надела его первой.

